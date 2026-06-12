Sport in tv 12 giugno: Bellucci contro Fritz, Formula 1 a Barcellona e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Venerdì ricco di appuntamenti tra tennis, motori e calcio. Mattia Bellucci sfida Taylor Fritz sull’erba di Stoccarda, prende il via il weekend del Gran Premio di Barcellona di Formula 1 e continuano i Mondiali 2026 con Canada-Bosnia. Spazio anche alla Superbike, al ciclismo e alle dirette di Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Come ogni giorno, disponibile anche la programmazione completa di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV.

La giornata sportiva del 12 giugno è caratterizzata soprattutto dal tennis e dai motori. Gli appassionati italiani seguiranno con attenzione Mattia Bellucci, atteso da un test importante contro Taylor Fritz nel torneo ATP di Stoccarda.

Si accendono inoltre i motori della Formula 1 con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Barcellona, mentre la Superbike fa tappa a Misano per il GP dell’Emilia Romagna. In serata occhi puntati anche sui Mondiali di calcio 2026, con Canada-Bosnia in programma in prima serata italiana.

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Sport in tv oggi, venerdì 12 giugno: il calendario completo

Canoa velocità

10.00 – Europei 2026, seconda giornata (sessione mattutina) – diretta streaming sul canale YouTube Canoe Europe

Superbike

10.20 – GP Emilia Romagna 2026, prove libere 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

15.00 – GP Emilia Romagna 2026, prove libere 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

Tennis

11.00 – ATP ‘s-Hertogenbosch, ottavi e quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, Sky Go, NOW, Tennis TV

11.00 – WTA ‘s-Hertogenbosch, ottavi e quarti di finale – SuperTennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, SuperTenniX, Sky Go, NOW

11.00 – ATP Stoccarda 2026, ottavi e quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, Sky Go, NOW, Tennis TV Mattia Bellucci-Taylor Fritz (terzo match sul Centrale)



Ciclismo

11.45 – Tour dei Pirenei femminile, prima tappa – dalle 13.30 su Discovery+ e HBO Max

12.45 – Tour Auvergne-Rhône-Alpes, sesta tappa – dalle 15.20 su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN

Golf

13.00 – Canadian Open 2026, seconda giornata – Discovery+, HBO Max

Formula 1

13.30 – GP Barcellona 2026, prove libere 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

17.00 – GP Barcellona 2026, prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

Canoa velocità

15.00 – Europei 2026, seconda giornata (sessione pomeridiana) – diretta streaming sul canale YouTube Canoe Europe

Mountain Bike

17.15 – UCI Mountain Bike World Series Leogang, XCC Elite donne – Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, DAZN

18.05 – UCI Mountain Bike World Series Leogang, XCC Elite uomini – Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, DAZN

Calcio a 5

18.30 – Catania-Came Treviso – YouTube Divisione Calcio a Cinque

20.30 – AS Roma-Feldi Eboli – YouTube Divisione Calcio a Cinque

20.30 – L84-Avellino – YouTube Divisione Calcio a Cinque

20.30 – Napoli Futsal-Sala Consilina – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW e YouTube Divisione Calcio a Cinque

Pallanuoto femminile

19.00 – Champions League: Mataro-Sant Andreu – European Aquatics TV

21.00 – Champions League: Olympiacos-Ferencvarosi – European Aquatics TV

Mondiali di calcio 2026

21.00 – Canada-Bosnia – Rai 1, RaiPlay, DAZN

03.00 – USA-Paraguay – DAZN

In diretta su Italia Boxe TV

Tra gli appuntamenti della giornata anche il pugilato giovanile con le fasi nazionali dei Campionati Italiani Under 17 maschili.

Italia Boxe TV

14.00 – Fasi Nazionali Campionati Italiani Maschili U17

L’evento sarà trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e rappresenta uno dei principali appuntamenti del fine settimana per il movimento pugilistico italiano.

Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Anche oggi Sportface TV propone documentari, approfondimenti, podcast, produzioni originali e grandi eventi sportivi disponibili gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.

Palinsesto completo di venerdì 12 giugno

00.13:47 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

00.23:48 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

00.34:23 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

01.01:26 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

01.17:03 – Jimmy Grimble

03.12:40 – Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci

04.47:03 – Touchback – Il riscatto

07.06:11 – Il mago Mancini

08.10:06 – INSIDE – Simone Alessio | Talento, sacrificio e obiettivi

08.35:55 – INSIDE – Antonino Bossolo | Tra vittorie, sconfitte e accettazione

08.45:11 – INSIDE – Gabriele Sguerri | L’arte del taekwondo Forme e Freestyle

08.52:48 – Old But Gold – Episodio 4

09.17:52 – Old But Gold – Episodio 2

09.37:48 – Old But Gold – Episodio 1

10.01:05 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

10.37:15 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

10.47:16 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

10.57:51 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

11.15:04 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

11.38:23 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

11.54:22 – Campionato Italiano di Tiro a Volo Para Trap – Pescara 2026

13.08:04 – INSIDE – Ministro Andrea Abodi | Lo sport come strumento di crescita e inclusione

13.14:32 – INSIDE – Ludovico Iurlaro | Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni

13.21:24 – King Carl – Howe meets Lewis

13.30:48 – 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo Skeet Femminile – Almaty 2026

14.30:44 – Tiro a Volo – 59° Campionato Europeo FITASC di Sporting 2026

14.44:20 – Farfalle – New Generation

15.18:14 – 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo Trap Maschile – Almaty 2026

16.12:13 – Scienza dello Sport – Episodio 1

16.26:40 – Scienza dello Sport – Episodio 2

16.49:33 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle

17.10:58 – 1ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo Skeet Maschile – Tangeri 2026

18.07:57 – Tiro a Volo – Villaggio Esercito, FITAV per i 165 anni dell’Esercito Italiano

18.21:08 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

19.24:35 – Casa Italia Milano Cortina 2026

19.40:50 – 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo Trap Mixed – Almaty 2026

20.29:45 – Battiti Olimpici – Episodio 1

20.43:45 – Battiti Olimpici – Episodio 2

20.57:03 – Titolo Italiano Superleggeri 2025: Edoardo D’Addazio vs Mauro Loli

23.44:47 – INSIDE – Simone Alessio | Talento, sacrificio e obiettivi

La programmazione è disponibile gratuitamente su Sportface TV attraverso Prime Video e Samsung TV Plus.