Sport in tv 10 giugno: Bellucci a Stoccarda, Italvolley in Nations League e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Mercoledì di grande sport con Mattia Bellucci impegnato nel torneo ATP di Stoccarda, l’Italia maschile del volley che affronta la Francia nella Nations League e la Diamond League di Oslo con Andy Diaz tra i protagonisti azzurri. Da seguire anche la 24 Ore di Le Mans, il ciclismo e la programmazione completa di Sportface TV disponibile su Prime Video e Samsung TV.

La stagione sull’erba entra nel vivo con una nuova giornata di tennis tra Stoccarda, ’s-Hertogenbosch e Queen’s. Grande attenzione per Mattia Bellucci, chiamato a confermare il buon momento nel secondo turno del torneo tedesco.

In serata spazio all’atletica internazionale con il tradizionale meeting di Oslo valido per la Diamond League, mentre il volley propone una sfida di prestigio tra Francia e Italia nella Nations League maschile. Proseguono inoltre gli appuntamenti con il ciclismo e con il Mondiale Endurance, che si avvicina alla 24 Ore di Le Mans.

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Sport in tv oggi, mercoledì 10 giugno: il calendario completo

Pentathlon moderno

08.00 – Coppa del Mondo: qualificazioni maschili e seeding round femminile scherma a Budapest

Tiro con l’arco

08.13 – Coppa del Mondo: seconda giornata ad Antalya

Skateboard

09.15 – Coppa del Mondo: qualificazioni femminili park a Roma (diretta streaming sul canale YouTube World Skate SB)

Canoa velocità

10.00 – Europei: prima giornata, batterie (diretta streaming sul canale YouTube Paddle Europe)

Tennis

11.00 – ATP ’s-Hertogenbosch: primo e secondo turno (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW e Tennis TV)

11.00 – WTA ’s-Hertogenbosch: primo e secondo turno (SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go e NOW)

11.00 – ATP Stoccarda: secondo turno, Mattia Bellucci-Yannick Hanfmann (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW e Tennis TV)

12.30 – WTA Queen’s: secondo turno (SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go e NOW)

Ciclismo

13.15 – Tour Auvergne-Rhône-Alpes: quarta tappa (dalle 15.20 su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN)

13.30 – Circuit Franco-Belge (dalle 16.15 su Discovery+, HBO Max e DAZN)

Motorsport

14.00 – Mondiale Endurance, 24 Ore di Le Mans: prove libere 1 (Discovery+, HBO Max, Eurosport 2, DAZN e FIAWEC+)

18.45 – Mondiale Endurance, 24 Ore di Le Mans: qualifiche (Discovery+, HBO Max, Eurosport 1, DAZN e FIAWEC+)

22.00 – Mondiale Endurance, 24 Ore di Le Mans: prove libere 2 (Discovery+, HBO Max, Eurosport 1, DAZN e FIAWEC+)

Atletica

18.42 – Diamond League, Bislett Games di Oslo (dalle 20.00 su RaiSport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go e NOW)

Calcio

21.45 – Amichevole internazionale: Portogallo-Nigeria (Sky Sport Arena, Sky Go e NOW)

22.00 – Amichevole internazionale: Inghilterra-Costa Rica (Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Sky Go e NOW)

Volley

22.00 – Nations League maschile: Francia-Italia (VBTV e DAZN)

Nella notte tra mercoledì e giovedì

02.30 – NBA Finals, gara-4: New York Knicks-San Antonio Spurs (Amazon Prime Video)

Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Anche oggi Sportface TV propone documentari, approfondimenti, podcast e grandi eventi dedicati allo sport italiano e internazionale, disponibili gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.

Palinsesto completo di mercoledì 10 giugno

00.16 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

00.33 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

00.49 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

01.06 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

01.15 – Campionati Italiani Juniores e Promesse Indoor 2026

07.33 – Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 19 Feltre-Alleghe

07.51 – Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 15 Voghera-Milano

08.07 – Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 3 Plovdiv-Sofia

08.22 – Old But Gold – Episodio 1

08.46 – Old But Gold – Episodio 2

09.06 – INSIDE – Carlo Molfetta

09.14 – INSIDE – Antonino Bossolo

09.23 – INSIDE – Ludovico Iurlaro

09.30 – INSIDE – Alice Bellandi

09.51 – INSIDE – Luigi Mazzone

10.09 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

10.33 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

10.50 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

11.06 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

11.43 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

12.10 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

12.25 – Tiro a Volo – 59° Campionato Europeo FITASC di Sporting 2026

12.39 – Roma Ha Vinto

12.51 – Campionato Italiano Arrampicata Lead – Finali Arco 2026

14.18 – Sport is My Life – Arrampicata – Episodio 6

14.42 – Get Ready

15.06 – 1ª Tappa Coppa Italia Arrampicata Para Climbing – Milano 2026

17.29 – Fight Day Stories

17.52 – FATE – Le Origini del Successo – Stagione 2 Episodio 5

18.17 – FATE – Le Origini del Successo – Stagione 2 Episodio 6

18.36 – Scienza dello Sport – Episodio 1

18.51 – Scienza dello Sport – Episodio 2

19.14 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

20.17 – Casa Italia Milano Cortina 2026

20.33 – Titolo Italiano Pesi Mosca 2025: Ahmed Obaid vs Vincenzo Rossi

23.19 – Old But Gold – Episodio 1

23.42 – Old But Gold – Episodio 2

Programmazione disponibile gratuitamente su Sportface TV attraverso Prime Video e Samsung TV Plus.