Sport in tv 10 giugno: Bellucci a Stoccarda, Italvolley in Nations League e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Mercoledì di grande sport con Mattia Bellucci impegnato nel torneo ATP di Stoccarda, l’Italia maschile del volley che affronta la Francia nella Nations League e la Diamond League di Oslo con Andy Diaz tra i protagonisti azzurri. Da seguire anche la 24 Ore di Le Mans, il ciclismo e la programmazione completa di Sportface TV disponibile su Prime Video e Samsung TV.
La stagione sull’erba entra nel vivo con una nuova giornata di tennis tra Stoccarda, ’s-Hertogenbosch e Queen’s. Grande attenzione per Mattia Bellucci, chiamato a confermare il buon momento nel secondo turno del torneo tedesco.
In serata spazio all’atletica internazionale con il tradizionale meeting di Oslo valido per la Diamond League, mentre il volley propone una sfida di prestigio tra Francia e Italia nella Nations League maschile. Proseguono inoltre gli appuntamenti con il ciclismo e con il Mondiale Endurance, che si avvicina alla 24 Ore di Le Mans.
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Sport in tv oggi, mercoledì 10 giugno: il calendario completo
Pentathlon moderno
- 08.00 – Coppa del Mondo: qualificazioni maschili e seeding round femminile scherma a Budapest
Tiro con l’arco
- 08.13 – Coppa del Mondo: seconda giornata ad Antalya
Skateboard
- 09.15 – Coppa del Mondo: qualificazioni femminili park a Roma (diretta streaming sul canale YouTube World Skate SB)
Canoa velocità
- 10.00 – Europei: prima giornata, batterie (diretta streaming sul canale YouTube Paddle Europe)
Tennis
- 11.00 – ATP ’s-Hertogenbosch: primo e secondo turno (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW e Tennis TV)
- 11.00 – WTA ’s-Hertogenbosch: primo e secondo turno (SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go e NOW)
- 11.00 – ATP Stoccarda: secondo turno, Mattia Bellucci-Yannick Hanfmann (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW e Tennis TV)
- 12.30 – WTA Queen’s: secondo turno (SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go e NOW)
Ciclismo
- 13.15 – Tour Auvergne-Rhône-Alpes: quarta tappa (dalle 15.20 su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN)
- 13.30 – Circuit Franco-Belge (dalle 16.15 su Discovery+, HBO Max e DAZN)
Motorsport
- 14.00 – Mondiale Endurance, 24 Ore di Le Mans: prove libere 1 (Discovery+, HBO Max, Eurosport 2, DAZN e FIAWEC+)
- 18.45 – Mondiale Endurance, 24 Ore di Le Mans: qualifiche (Discovery+, HBO Max, Eurosport 1, DAZN e FIAWEC+)
- 22.00 – Mondiale Endurance, 24 Ore di Le Mans: prove libere 2 (Discovery+, HBO Max, Eurosport 1, DAZN e FIAWEC+)
Atletica
- 18.42 – Diamond League, Bislett Games di Oslo (dalle 20.00 su RaiSport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go e NOW)
Calcio
- 21.45 – Amichevole internazionale: Portogallo-Nigeria (Sky Sport Arena, Sky Go e NOW)
- 22.00 – Amichevole internazionale: Inghilterra-Costa Rica (Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Sky Go e NOW)
Volley
- 22.00 – Nations League maschile: Francia-Italia (VBTV e DAZN)
Nella notte tra mercoledì e giovedì
- 02.30 – NBA Finals, gara-4: New York Knicks-San Antonio Spurs (Amazon Prime Video)
Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
Anche oggi Sportface TV propone documentari, approfondimenti, podcast e grandi eventi dedicati allo sport italiano e internazionale, disponibili gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.
Palinsesto completo di mercoledì 10 giugno
- 00.16 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 00.33 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
- 00.49 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
- 01.06 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 01.15 – Campionati Italiani Juniores e Promesse Indoor 2026
- 07.33 – Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 19 Feltre-Alleghe
- 07.51 – Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 15 Voghera-Milano
- 08.07 – Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 3 Plovdiv-Sofia
- 08.22 – Old But Gold – Episodio 1
- 08.46 – Old But Gold – Episodio 2
- 09.06 – INSIDE – Carlo Molfetta
- 09.14 – INSIDE – Antonino Bossolo
- 09.23 – INSIDE – Ludovico Iurlaro
- 09.30 – INSIDE – Alice Bellandi
- 09.51 – INSIDE – Luigi Mazzone
- 10.09 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu
- 10.33 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 10.50 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
- 11.06 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2
- 11.43 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 12.10 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1
- 12.25 – Tiro a Volo – 59° Campionato Europeo FITASC di Sporting 2026
- 12.39 – Roma Ha Vinto
- 12.51 – Campionato Italiano Arrampicata Lead – Finali Arco 2026
- 14.18 – Sport is My Life – Arrampicata – Episodio 6
- 14.42 – Get Ready
- 15.06 – 1ª Tappa Coppa Italia Arrampicata Para Climbing – Milano 2026
- 17.29 – Fight Day Stories
- 17.52 – FATE – Le Origini del Successo – Stagione 2 Episodio 5
- 18.17 – FATE – Le Origini del Successo – Stagione 2 Episodio 6
- 18.36 – Scienza dello Sport – Episodio 1
- 18.51 – Scienza dello Sport – Episodio 2
- 19.14 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale
- 20.17 – Casa Italia Milano Cortina 2026
- 20.33 – Titolo Italiano Pesi Mosca 2025: Ahmed Obaid vs Vincenzo Rossi
- 23.19 – Old But Gold – Episodio 1
- 23.42 – Old But Gold – Episodio 2
Programmazione disponibile gratuitamente su Sportface TV attraverso Prime Video e Samsung TV Plus.