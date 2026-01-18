Spada, Assoluti Legnano: vincono Santarelli e Marzani

La Seconda Prova Nazionale Assoluti di spada, andata in scena nel fine settimana a Legnano, ha offerto spettacolo e indicazioni importanti in vista dei Campionati Italiani di Roma 2026.

Seconda Prova Nazionale Assoluti di spada: i vincitori

Sulle pedane della Soevis Arena, teatro dell’evento, a imporsi sono stati Andrea Santarelli nella gara maschile e Roberta Marzani in quella femminile, confermando entrambi il proprio status ai vertici della specialità.

Nel tabellone degli uomini, la vittoria è maturata al termine di una finale tutta targata Fiamme Oro, che ha messo di fronte due colonne della Nazionale azzurra campione del mondo nel 2023.

Santarelli ha condotto con autorità l’assalto decisivo, superando Davide Di Veroli con il punteggio di 15-8. Sul terzo gradino del podio sono saliti Valerio Cuomo, fermato in semifinale proprio da Di Veroli, e Dario Remondini, autore di una prova combattiva ma costretto ad arrendersi a Santarelli per 15-12. Ottima anche la presenza nei quarti di Simone Mencarelli, Filippo Armaleo, Alexandre Camargo e Marco Balzano, questi ultimi due migliori rappresentanti delle società civili.

In campo femminile, brilla la stella Roberta Marzani, che ha replicato il successo ottenuto nella prova inaugurale di Roma. L’atleta del Centro Sportivo Esercito ha vinto una finale intensa contro Nicol Foietta, chiusa sul 15-12. Le semifinali hanno premiato Beatrice Cagnin e Gaia Caforio, entrambe dell’Aeronautica Militare, mentre ai piedi del podio hanno chiuso tre atlete delle Fiamme Oro.

La manifestazione, organizzata dal Club Scherma Legnano in collaborazione con le amministrazioni locali e la Federazione Italiana Scherma, ha coinvolto oltre 1100 atleti, confermandosi un appuntamento di grande rilievo.

Il cammino verso Roma 2026 proseguirà già dal prossimo weekend a Brescia, con la Seconda Prova Nazionale di fioretto.

Seconda Prova Nazionale Assoluti di spada: le classifiche

Classifica Maschile:

1. Andrea Santarelli (Fiamme Oro Roma),

2. Davide Di Veroli (Fiamme Oro Roma),

3. Valerio Cuomo (Fiamme Oro Roma), 3. Dario Remondini (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre),

5. Simone Mencarelli (Fiamme Oro Roma),

6. Filippo Armaleo (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre),

7. Alexandre Camargo (Roma Fencing),

8. Marco Balzano (Club Scherma San Nicola).

Classifica Femminile:

1. Roberta Marzani (Centro Sportivo Esercito),

2. Nicol Foietta (Centro Sportivo Esercito),

3. Beatrice Cagnin (Centro Sportivo Aeronautica Militare),

3. Gaia Caforio (Centro Sportivo Aeronautica Militare),

5. Gaia Traditi (Fiamme Oro Roma),

6. Alice Clerici (Fiamme Oro Roma),

7. Giulia Rizzi (Fiamme Oro Roma),

8. Francesca Aina (Pro Novara Scherma)

