Sofia Maffeis protagonista di ‘One for All’ su Volare, il canale tematico di Sportface TV

Tra le individualiste più interessanti della ginnastica ritmica italiana, Sofia Maffeis è al centro di un nuovo episodio di One for All, la serie dedicata alle atlete azzurre disponibile su Volare, il canale tematico di Sportface TV.

Espressività, tecnica e passione.

Sofia Maffeis è una delle individualiste più interessanti del panorama azzurro ed è la protagonista di un nuovo episodio di One for All, la serie che racconta da vicino il mondo della ginnastica ritmica attraverso le storie delle sue interpreti. La puntata è disponibile su Volare, il canale di Sportface TV interamente dedicato alla ginnastica.

Classe 2002, atleta del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, Maffeis ha costruito il proprio percorso sportivo partendo dalla Polisportiva Varese, realtà fondamentale nella sua crescita. In pedana si distingue per eleganza e controllo, qualità che si uniscono a una forte capacità espressiva e a una tecnica solida, maturata nel tempo.

L’episodio di One for All accompagna lo spettatore non solo nella dimensione competitiva, ma anche fuori dalla pedana. Un viaggio che ripercorre gli inizi, il lavoro quotidiano e i momenti chiave della sua carriera, fino all’epifania del talento alle Universiadi 2025 di Rhine-Ruhr, in Germania, dove Sofia si è confermata protagonista a livello internazionale.

Nel racconto emerge una ginnasta consapevole, che vive la propria vita in funzione di un impegno preciso. La ginnastica diventa così un linguaggio personale, un modo di raccontare sé stessa attraverso il gesto, la musica e la ricerca costante dell’equilibrio. Regole, metodo e sensibilità convivono in un percorso fatto di dedizione e visione.

One for All continua a dare spazio alle storie delle individualiste di punta della Nazionale FGI, offrendo uno sguardo autentico sui loro percorsi sportivi e umani. La rubrica è proposta due volte a settimana su Volare, il canale di Sportface TV dedicato alla ginnastica.

📺 La puntata con protagonista Sofia Maffeis è disponibile su Volare – Sportface TV

👉 Guarda l’episodio QUI