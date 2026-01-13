Olimpiadi invernali, Fauner accende la polemica: “Offesa incredibile”

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina stanno per prendere il via, ma non mancano le polemiche: lo sfogo di Fauner

Sono giorni di preparazione e attesa. Le Olimpiadi invernali in Italia sono un appuntamento incredibile per tutti gli appassionati, in cui si uniscono passione, talento e le aspirazioni di centinaia di campioni. Tra la neve e il freddo, c’è chi sorriderà e piangerà di gioia, altri se ne andranno delusi e a testa bassa.

Ma, quando non è arrivato neanche il via ai Giochi, non mancano le polemiche, in particolare rispetto a tedofori e ambasciatori scelti per la rassegna olimpica e che in queste settimane stanno facendo il giro d’Italia. Di sicuro, non mancavano medagliati e sportivi storici a cui dare un ruolo, ma la scelta presa dal Coni è stata, in alcuni casi, molto diversa.

Le chiamate per i tedofori hanno stupito un po’ tutti, molti le hanno apprezzate e hanno avvicinato le persone allo sport tramite nomi di grido. Tantissimi ex atleti, però, che pretendevano un ruolo da protagonisti, sono stati lasciati a casa. E le polemiche non mancano.

La protesta di Fauner divide: “Pretendo delle scuse”

C’è chi ha accettato la decisione in silenzio e chi, invece, ha scelto di alzare la voce. Tra questi c’è Silvio Fauner, che ha parlato in termini molto duri a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Non c’è rispetto per noi campioni, la considero un’offesa incredibile, o come dice la mia compagna Monica, ‘una vergogna‘”, ha dichiarato. E ha aggiunto anche di non dover protestare, ma che pretende addirittura delle scuse.

Poi ha proseguito: “Né tedofori, né ambassador, nessun ruolo. Nulla”. Ma viene da chiedersi se sia giusto dover indurre scelte obbligate verso gli ex atleti rispetto a persone che rappresentano comunque l’Italia nel mondo.

Insomma, la situazione resta molto tesa. Ricordiamo che Fauner è l’eroe delle Olimpiadi di Lillehammer 1994, dove ha vinto l’oro nella staffetta 4×10 km nello sci di fondo, una delle imprese più epiche dello sport italiano.