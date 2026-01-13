CEV Champions League femminile: il grande volley europeo in diretta su Sky e NOW

Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio la quarta giornata della fase a gironi: Novara, Scandicci, Milano e Conegliano protagoniste nella Casa dello Sport con quattro sfide decisive per la qualificazione

Prosegue su Sky e in streaming su NOW la stagione del grande volley europeo. Da martedì 13 gennaio prende il via la 4ª giornata della fase a gironi di CEV Champions League femminile, un turno chiave per definire equilibri e gerarchie nei rispettivi gruppi.

L’Italia si presenta con quattro squadre protagoniste: Igor Gorgonzola Novara, Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano e Prosecco DOC Conegliano, tutte impegnate in match di alto livello contro avversarie internazionali di prestigio.

Martedì: Novara apre il programma a Istanbul

Ad aprire il programma sarà martedì 13 gennaio la sfida tra Fenerbahce Medicana Istanbul e Igor Gorgonzola Novara, in programma alle 17.00. Un test impegnativo per la formazione piemontese, chiamata a confrontarsi con una delle realtà più ambiziose del panorama europeo.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, con telecronaca di Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano.

Mercoledì: doppio impegno per Scandicci e Milano

Il programma prosegue mercoledì 14 gennaio con due match consecutivi. Alle 18.00 scende in campo la Savino Del Bene Scandicci, che affronta le francesi del Volero Le Cannet, in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con telecronaca di Rudy Palermo.

Alle 20.00 sarà invece la volta della Numia Vero Volley Milano, impegnata contro le serbe dell’OK Zeleznicar Lajkovac. Il match andrà in onda su Sky Sport Uno e NOW, con il commento di Stefano Locatelli e Francesca Piccinini.

Giovedì: Conegliano chiude la quarta giornata

A chiudere il programma della quarta giornata sarà giovedì 15 gennaio la Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano, che alle 20.30 ospita le tedesche del Dresdner SC. Un’altra sfida di grande richiamo, trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con telecronaca di Giovanni Cristiano.

Copertura completa su Sky Sport

Oltre alle dirette delle partite, il grande volley europeo è protagonista anche con risultati, classifiche, notizie e highlights su Sky Sport 24, su skysport.it, sulla App Sky Sport e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

Programmazione CEV Champions League femminile su Sky e NOW – 4ª giornata

Martedì 13 gennaio

17.00 – Fenerbahce Medicana Istanbul vs Igor Gorgonzola Novara

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, NOW

Telecronaca: Stefano Locatelli, Rachele Sangiuliano

Mercoledì 14 gennaio

18.00 – Savino Del Bene Scandicci vs Volero Le Cannet

Sky Sport Arena, NOW

Telecronaca: Rudy Palermo

20.00 – Numia Vero Volley Milano vs OK Zeleznicar Lajkovac

Sky Sport Uno, NOW

Telecronaca: Stefano Locatelli, Francesca Piccinini

Giovedì 15 gennaio