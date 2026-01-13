Calciomercato Milan, colpo a zero dal Bayern: arriva anche un difensore

Il Milan dà una sterzata improvvisa al suo calciomercato e guarda in casa Bayern: occhio anche a un difensore

Gli ultimi risultati hanno lasciato un po’ di amaro in bocca nel Milan. La classifica parla chiaro e i rossoneri sono ancora in piena corsa scudetto, ma la sensazione è che a livello tecnico manchi ancora qualcosa rispetto a Inter e Napoli. Il calciomercato potrebbe arrivare in soccorso delle ambizioni di Massimiliano Allegri, ma forse non nell’immediato.

Nelle ultime ore, come riporta ‘Sky Sport’, la dirigenza del club lombardo ha preso informazioni per Leon Goretzka, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà il prossimo giugno. Si tratta di un campione che ha vinto molto con i bavaresi e con la Germania, anche una Champions League.

Le sue caratteristiche sembrano ideali per il gioco di Allegri, soprattutto in caso di uscita di Loftus-Cheek, ma l’operazione non è ancora così vicina alla fumata bianca. Finora c’è stato solo un contatto per capire la fattibilità economica dell’affare e la posizione del calciatore, che non ha ancora deciso se rinnovare o meno il contratto con il Bayern.

Non solo Goretzka: il Milan punta anche un top della difesa

Le ultime partite hanno messo in evidenza anche come manchi un vero e proprio leader difensivo, che possa guidare l’intero reparto. Un nome che circola da tempo dalle parti di Milanello è quello di Kim, ex Napoli e che non è mai riuscito davvero a ripetersi al Bayern.

Le sue prestazioni non sono mai state convincenti, ma in questo caso l’affare è difficile a causa dell’alto ingaggio del centrale, che dovrebbe spalmare o ridurre sensibilmente il suo compenso. L’operazione va comunque tenuta d’occhio, visto che piace parecchio ad Allegri.