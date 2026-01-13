Serie A, due turni di squalifica per Conte: stop contro Parma e Sassuolo

Il giudice sportivo infligge due giornate di stop e 15mila euro di multa al tecnico del Napoli dopo l’espulsione nel match con l’Inter. Rientro in campionato previsto il 25 gennaio contro la Juventus

Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto due giornate di squalifica ad Antonio Conte, allenatore del Napoli, espulso nel finale del big match contro l’Inter disputato domenica sera a San Siro.

Il tecnico salterà quindi le prossime due gare di campionato contro Parma e Sassuolo, mentre sarà regolarmente in panchina martedì contro il Copenaghen in Champions League. Il rientro in Serie A è fissato per il 25 gennaio, nella sfida contro la Juventus.

Oltre allo stop, Conte è stato sanzionato con una multa di 15.000 euro.

Le motivazioni del giudice sportivo

Nel dispositivo ufficiale si legge che Conte è stato punito:

“Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando e ripetendo frasi ingiuriose”.

La relazione prosegue segnalando ulteriori comportamenti contestati nel tunnel che conduce agli spogliatoi, dove il tecnico avrebbe reiterato frasi offensive nei confronti degli ufficiali di gara, circostanza rilevata dai collaboratori della Procura federale.