Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Pattinaggio Artistico

Europei di pattinaggio di figura 2026: Italia protagonista a Sheffield

Franz Monaco
-
Daniel Grassl
Daniel GRASSL (Fiamme Oro) during Italian Championship of Ficure Skating at Acinque Ice Arena, Varese, Italy on December 21, 2024 during Campionati Italiani Assoluti Figure Skating, Ice Skating competition in Varese, Italy, December 21 2024

Da mercoledì 14 a domenica 18 gennaio la rassegna continentale in Gran Bretagna: ampia delegazione azzurra in gara tra uomini, donne, coppie e danza, con l’obiettivo di confermare il peso dell’Italia nel quadriennio olimpico

La Utilita Arena di Sheffield, in Gran Bretagna, ospiterà da mercoledì 14 a domenica 18 gennaio i Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura, uno degli appuntamenti più importanti della stagione continentale. L’Italia si presenta al via con una delegazione numerosa e competitiva, pronta a recitare un ruolo di primo piano in tutte le specialità in programma.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel quadriennio olimpico in corso, il movimento azzurro ha già raccolto 11 medaglie europee e punta a confermare la propria solidità anche in questa edizione, nonostante un’assenza pesante.

Uomini: Grassl, Memola e Rizzo guidano il gruppo

Nel settore maschile, l’Italia schiera tre atleti di assoluto valore. In gara ci saranno Daniel Grassl e Nikolaj Memola (entrambi Fiamme Oro), insieme a Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), chiamati a misurarsi con una concorrenza di altissimo livello ma forti di esperienza internazionale e continuità tecnica.

Donne: Gutmann, Joos e Pezzetta per l’Italia

In ambito femminile, i colori azzurri saranno difesi da Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), Sarina Joos (Ice Club Torino) e Anna Pezzetta (Fiamme Oro). Un trio giovane ma già abituato ai grandi palcoscenici, con l’obiettivo di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Coppie di artistico: due formazioni azzurre al via

Nella competizione delle coppie di artistico, l’Italia sarà rappresentata da Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) e da Irma Caldara/Riccardo Maglio (C.S. Aeronautica/CUS Torino).

Assente invece la coppia di punta Sara Conti/Niccolò Macii (Fiamme Oro), costretta a rinunciare alla rassegna europea a causa di un risentimento fisico accusato da Conti.

Danza: Guignard-Fabbri guidano la spedizione

Nella danza sul ghiaccio, fari puntati su Charléne Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), tra le coppie di riferimento del panorama europeo, affiancati da Victoria Manni/Carlo Röthlisberger (Icelab), pronti a sfruttare l’occasione per crescere ulteriormente a livello internazionale.

Il programma dei Campionati Europei 2026

Di seguito il calendario ufficiale della manifestazione, con orari italiani (un’ora avanti rispetto al fuso locale britannico):

Mercoledì 14 gennaio

  • ore 14:00 – Programma corto coppie di artistico

  • ore 18:00 – Programma corto femminile

Giovedì 15 gennaio

  • ore 14:20 – Programma corto maschile

  • ore 20:00 – Programma libero coppie di artistico

Venerdì 16 gennaio

  • ore 13:30 – Rhythm Dance

  • ore 19:00 – Programma libero femminile

Sabato 17 gennaio

  • ore 14:00 – Programma libero maschile

  • ore 19:30 – Danza libera

Change privacy settings
×