Europei di pattinaggio di figura 2026: Italia protagonista a Sheffield

Da mercoledì 14 a domenica 18 gennaio la rassegna continentale in Gran Bretagna: ampia delegazione azzurra in gara tra uomini, donne, coppie e danza, con l’obiettivo di confermare il peso dell’Italia nel quadriennio olimpico

La Utilita Arena di Sheffield, in Gran Bretagna, ospiterà da mercoledì 14 a domenica 18 gennaio i Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura, uno degli appuntamenti più importanti della stagione continentale. L’Italia si presenta al via con una delegazione numerosa e competitiva, pronta a recitare un ruolo di primo piano in tutte le specialità in programma.

Nel quadriennio olimpico in corso, il movimento azzurro ha già raccolto 11 medaglie europee e punta a confermare la propria solidità anche in questa edizione, nonostante un’assenza pesante.

Uomini: Grassl, Memola e Rizzo guidano il gruppo

Nel settore maschile, l’Italia schiera tre atleti di assoluto valore. In gara ci saranno Daniel Grassl e Nikolaj Memola (entrambi Fiamme Oro), insieme a Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), chiamati a misurarsi con una concorrenza di altissimo livello ma forti di esperienza internazionale e continuità tecnica.

Donne: Gutmann, Joos e Pezzetta per l’Italia

In ambito femminile, i colori azzurri saranno difesi da Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), Sarina Joos (Ice Club Torino) e Anna Pezzetta (Fiamme Oro). Un trio giovane ma già abituato ai grandi palcoscenici, con l’obiettivo di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Coppie di artistico: due formazioni azzurre al via

Nella competizione delle coppie di artistico, l’Italia sarà rappresentata da Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) e da Irma Caldara/Riccardo Maglio (C.S. Aeronautica/CUS Torino).

Assente invece la coppia di punta Sara Conti/Niccolò Macii (Fiamme Oro), costretta a rinunciare alla rassegna europea a causa di un risentimento fisico accusato da Conti.

Danza: Guignard-Fabbri guidano la spedizione

Nella danza sul ghiaccio, fari puntati su Charléne Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), tra le coppie di riferimento del panorama europeo, affiancati da Victoria Manni/Carlo Röthlisberger (Icelab), pronti a sfruttare l’occasione per crescere ulteriormente a livello internazionale.

Il programma dei Campionati Europei 2026

Di seguito il calendario ufficiale della manifestazione, con orari italiani (un’ora avanti rispetto al fuso locale britannico):

Mercoledì 14 gennaio

ore 14:00 – Programma corto coppie di artistico

ore 18:00 – Programma corto femminile

Giovedì 15 gennaio

ore 14:20 – Programma corto maschile

ore 20:00 – Programma libero coppie di artistico

Venerdì 16 gennaio

ore 13:30 – Rhythm Dance

ore 19:00 – Programma libero femminile

Sabato 17 gennaio