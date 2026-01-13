NBA, notte amara per Celtics e Lakers: cadono anche Boston e Los Angeles

Indiana ferma Boston senza Brown, Sacramento affonda i Lakers nonostante un super Doncic. Vincono Pacers, Jazz, Kings, Clippers, Mavs e 76ers in una notte ricca di risultati pesanti per la classifica

Serata negativa per i Boston Celtics, sconfitti di misura a Indianapolis in assenza di Jaylen Brown. I Pacers si impongono 98-96 al termine di una gara combattuta e centrano il terzo successo consecutivo, confermando un buon momento di forma.

A guidare Indiana sono Pascal Siakam, autore di 21 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, e Jay Huff, che aggiunge 20 punti. Boston incassa così la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, nonostante i 23 punti e 8 assist di Payton Pritchard.

Cleveland si ferma in casa: Utah passa con Markkanen

Battuta d’arresto interna per i Cleveland Cavaliers, superati 123-112 dagli Utah Jazz. A fare la differenza è la coppia George–Markkanen, che chiude con 32 e 28 punti, risultando decisiva nei momenti chiave del match.

Non bastano ai Cavs i 23 punti di Darius Garland e i 21 di Donovan Mitchell, con Cleveland che non riesce a dare continuità alla brillante vittoria ottenuta in precedenza contro Minnesota.

Lakers ancora giù: Sacramento vince, Doncic non basta

Prosegue il momento complicato dei Los Angeles Lakers, alla terza sconfitta consecutiva. A Sacramento finisce 124-112 per i Kings, trascinati da un ottimo DeMar DeRozan (32 punti e 6 assist) e da Malik Monk (26 punti).

Ai gialloviola non basta un Luka Doncic monumentale, autore di 42 punti con 8 rimbalzi e 8 assist. Buona anche la prova di Russell Westbrook, che chiude con 22 punti, 5 rimbalzi e 7 assist, ma il contributo non è sufficiente per evitare il ko esterno.

Clippers solidi, Dallas vince con Flagg

Sull’altra sponda di Los Angeles, i Clippers non sbagliano contro Charlotte e si impongono 117-109 grazie a un Kawhi Leonard dominante da 35 punti.

Successo interno anche per Dallas, che batte Brooklyn 113-105. In assenza di Davis e del lungodegente Irving, sale in cattedra Cooper Flagg, protagonista con 27 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Fondamentale l’apporto dalla panchina di Klay Thompson, che contribuisce con 18 punti.

Philadelphia corsara a Toronto

Vittoria pesante per i Philadelphia 76ers, che espugnano Toronto con il punteggio di 115-102 e confermano il buon momento: sei successi nelle ultime otto partite.

Ancora decisiva la coppia Maxey–Embiid, che combina complessivamente 60 punti (33 per Maxey, 27 per Embiid), permettendo ai Sixers di restare agganciati alle zone alte della classifica.