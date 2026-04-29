Scherma, l’Italia domina gli Europei Under 23: altri tre ori a Cagliari, i replay

L’Italia ha chiuso in trionfo i Campionati Europei Under 23 di Cagliari conquistando tre medaglie d’oro nell’ultima giornata di gare. Grazie a questa tripletta, la spedizione azzurra ha vinto il medagliere per nazioni superando ufficialmente la Francia.

Successi azzurri nelle prove a squadre di sciabola, spada e fioretto

La giornata conclusiva sulle pedane sarde ha visto le squadre italiane protagoniste assolute in tutte le specialità previste dal programma. Le sciabolatrici Manuela Spica, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Amelia Giovannelli hanno ottenuto il titolo europeo dopo una finale combattutissima contro la Francia, risolta a favore delle azzurre solo all’ultima stoccata.

Nella spada maschile, il quartetto composto da Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Fabrizio Cuomo e Nicolò Del Contrasto ha mostrato tanto carattere battendo avversari importanti come Francia e Ungheria, prima di vincere contro Israele il match decisivo per l’oro.

A completare l’opera sono state le fiorettiste Aurora Grandis, Matilde Molinari, Carlotta Ferrari e Irene Bertini, che hanno dominato il proprio tabellone superando nettamente la Polonia in semifinale e imponendosi con autorità sulla Francia nell’atto finale, chiuso con il punteggio di 45-30.

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Il primato nel medagliere e il bilancio della manifestazione

Con un bottino finale di sei medaglie d’oro, un argento e due bronzi, l’Italia ha terminato la competizione al primo posto del ranking continentale.

Oltre ai tre successi ottenuti nell’ultimo giorno, il bilancio complessivo della spedizione è stato arricchito dalle vittorie individuali di Gaia Caforio nella spada e di Aurora Grandis nel fioretto, oltre al titolo conquistato dalla squadra femminile di spada.

L’edizione 2026 di Cagliari ha registrato un importante successo organizzativo e una notevole copertura mediatica, confermando la costante crescita del movimento schermistico azzurro, capace di migliorare il risultato ottenuto nella precedente edizione di Tallinn. Al termine delle premiazioni, il testimone della rassegna è passato ufficialmente al Montenegro, che ospiterà la prossima edizione del campionato dedicato alla categoria Under 23.

Gli appassionati hanno seguito la rassegna continentale tutti i giorni sui nostri canali, grazie a un’ampia copertura mediatica. Le sfide decisive sono state trasmesse in diretta su Amazon Prime Video, che per la prima volta trasmette l’evento, e su “Assalto – La TV della Scherma”.

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