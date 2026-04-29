Scherma, Gold di Riccione: Vivaldi e Resciniti vincono nella sciabola, i replay

Campionati Nazionali Gold e Silver di Riccione, ieri in pedana la sciabola. I Campionati Nazionali Gold di sciabola a Riccione si chiudono con le vittorie di Davide Vivaldi e Chiara Resciniti. I due atleti si aggiudicano il primo posto nella categoria Assoluti.

Il trionfo di Vivaldi e Resciniti nella sciabola

Davide Vivaldi del Fides Livorno, classe 2008, ha vinto la prova maschile degli Assoluti di sciabola al PlayHall di Riccione. Vivaldi ha superato in pedana Tommaso Tallarico del Petrarca Scherma, che ha chiuso la sua gara al secondo posto. La medaglia di bronzo è andata a pari merito a Giuseppe Calviati del Club Scherma Napoli e ad Andrea Artuso del Fides Livorno.

Nella competizione femminile, Chiara Resciniti ha conquistato l’oro difendendo i colori della società Milleculure Napoli. La medaglia d’argento è finita al collo di Giulia Iacolare della SS Lazio Scherma Ariccia. La giovanissima atleta classe 2011, al suo primo anno tra i Cadetti, ha confermato le ottime prestazioni già mostrate nella passata stagione. Il terzo gradino del podio è stato raggiunto in coabitazione da Sofia Albieri del Petrarca Scherma e da Valeria Fondi del Frascati Scherma.

Il programma va avanti con le sfide di spada

Archiviata la sciabola, i Campionati Nazionali Gold e Silver di Riccione vanno avanti con le competizioni dedicate alla specialità della spada.

Da oggi il programma prevede le prove di spada maschile e femminile riservate alla categoria Cadetti. Gli appassionati possono seguire le fasi finali degli assalti in diretta streaming.

La trasmissione inizia alle ore 14.20 su “Assalto – La TV della Scherma”, canale visibile gratuitamente attraverso la piattaforma Sportface, in maniera tale da poter seguire in tempo reale le fasi decisive del torneo nazionale.

Guarda qui i replay

Per rivivere i replay di ieri della sciabola, invece, le fasi finali delle competizioni e gli assalti decisivi sono disponibili integralmente su “Assalto – La TV della Scherma”, la piattaforma gratuita di Sportface dedicata ai grandi eventi della scherma italiana.

QUI TROVI I REPLAY DELLA GIORNATA DI IERI

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