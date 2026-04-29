NBA Playoffs: Philadelphia e New York si portano sul 3-2, San Antonio vola in semifinale

Proseguono i playoff della NBA 2025-2026 con tre partite andate in scena per il primo turno della post-season tra Eastern e Western Conference.

Philadelphia espugna il TD Garden e i Knicks dominano in casa

I Philadelphia 76ers hanno espugnato il TD Garden di Boston battendo i Celtics per 97-113 accorciando le distanze sul 3-2 nella serie.

I padroni di casa non sono riusciti a sfruttare il match-point a disposizione per chiudere i conti, nonostante un buon avvio che li ha visti toccare il massimo vantaggio di +13 nel terzo quarto. Nell’ultima frazione la sfida si è ribaltata in favore dei 76ers che hanno trovato l’allungo decisivo fino al +15 finale. Prova da vero trascinatore per Joel Embiid con 33 punti e 8 assist, ben supportato dai 25 punti di Tyrese Maxey, mentre a Boston non sono bastati i 24 punti e 16 rimbalzi di Jayson Tatum.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nella notte in campo anche al Madison Square Garden, dove i New York Knicks hanno fatto valere il fattore campo vincendo la partita contro gli Atlanta Hawks per 126-97.

New York ha indirizzato il match già nel primo tempo toccando il +20 e ha gestito il ritmo fino alla sirena finale portandosi sul 3-2 nella serie. Jalen Brunson sugli scudi con 39 punti, mentre Karl-Anthony Towns ha dominato sotto canestro con 14 rimbalzi. Per Atlanta, l’ultimo ad arrendersi è stato Jalen Johnson con 18 punti.

San Antonio chiude la serie contro Portland e passa il turno

Nella Western Conference niente “braccino” per i San Antonio Spurs in gara-5. Gli Spurs hanno battuto Portland Trail Blazers per 114-95, chiudendo definitivamente la serie sul 4-1.

Grazie a questo successo i texani hanno ottenuto il pass per le semifinali ad Ovest, dove incroceranno la vincente della sfida tra Nuggets e Timberwolves.

Gara dominata, con gli Spurs hanno scavato un solco profondo già nel secondo quarto, quando sono scappati sul 54-28. Portland ha accusato il colpo e non è mai riuscita a rientrare realmente in partita, scivolando fino al -20 all’intervallo lungo. Nell’ultimo tempo San Antonio ha mantenuto i nervi saldi e ha amministrato il vantaggio senza particolari affanni.

21 punti e 9 rimbalzi per De’Aaron Fox, solida la prestazione anche di Victor Wembanyama che ha messo a referto 17 punti e 14 rimbalzi. Tra le fila dei Trail Blazers il top scorer è stato Deni Avdija con 22 punti, ma il suo contributo non è servito a evitare l’eliminazione della franchigia dell’Oregon dai playoff.