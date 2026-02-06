Sky Sport presenta “Otto infinito – Vita e Morte di un Mamba”

Genesi, trama e legacy dello spettacolo teatrale di Federico Buffa su Kobe Bryant.

Sky Sport presenta “Otto Infinito – Vita e Morte di un Mamba”, lo spettacolo teatrale firmato da Federico Buffa che celebra Kobe Bryant. Prima dell’inizio del tour – che partirà da Pesaro sabato 7 febbraio – Buffa con la regista Maria Elisabetta Marelli e il maestro Alessandro Nidi aprono il backstage per accompagnare lo spettatore all’interno della rappresentazione. Appuntamento da oggi, venerdì 6 febbraio, alle ore 19.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e anche on demand.

Con il suo stile narrativo inconfondibile, Federico Buffa conduce il pubblico in un viaggio intenso e profondo, capace di andare oltre il campo da gioco per esplorare l’eredità culturale, umana e sportiva di una leggenda destinata a non finire mai.

Otto Infinito è molto più di una biografia sportiva: al centro c’è Kobe Bryant, raccontato come icona sportiva e insieme come figura tragica moderna. Una narrazione che intreccia talento, ossessione per la perfezione, cadute e rinascite, trasformando il numero otto — che diventa infinito — nel simbolo di una delle icone più potenti dello sport mondiale. Attraverso parole, immagini e suggestioni, dove lo sport diventa racconto, cultura e memoria collettiva, Federico Buffa restituisce al pubblico un ritratto autentico e potente, capace di emozionare appassionati di basket e non solo.

Un appuntamento da non perdere per chi ama lo sport, un invito a entrare nella storia prima di ritrovarla dal vivo a teatro, nelle principali piazze italiane del basket: Pesaro, Fermo, Pistoia, Bologna, Bitritto, Brindisi, Brescia, Milano, Trento, Cremona, Rimini, Napoli, Roma, Pescara, Rieti, Firenze, Verona, Cagliari, Sassari, Varese, Udine, Trieste, Trapani, Palermo, Barcellona Pozzo di Gotto, Livorno. Lo spettacolo è scritto e interpretato da Federico Buffa, direzione musicale di Alessandro Nidi, regia di Maria Elisabetta Marelli, produzione IMARTS, official broadcaster e main sponsor del tour Sky Sport.