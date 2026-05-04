Gli Internazionali d’Italia aprono la grande estate di Sky Sport: 90 appuntamenti e 6.800 ore di sport live da maggio a settembre

Dal Foro Italico parte una stagione senza precedenti: tennis, calcio, 4 Europei, un Mondiale, motori, volley, basket, rugby e molto altro. Sinner già nella storia, Antonelli da record: l’Italia è protagonista assoluta.

Il conto alla rovescia è finito. Con il via agli Internazionali BNL d’Italia, la Casa dello Sport di Sky dà il via a cinque mesi di sport senza sosta, da maggio a settembre, in quello che si preannuncia come il calendario più ricco della sua storia: oltre 90 appuntamenti e più di 6.800 ore di eventi live su Sky e in streaming su NOW. Il tutto in un momento d’oro dello sport italiano, con Jannik Sinner fresco detentore del record assoluto di cinque Masters 1000 consecutivi — davanti a oltre 1,2 milioni di spettatori — e Kimi Antonelli che a Miami ha firmato il suo terzo GP di fila con oltre 1,4 milioni di telespettatori.

Tutto il programma è consultabile su sky.it.

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Internazionali BNL d’Italia: copertura senza precedenti al Foro Italico

Si comincia dal tennis, e si comincia in grande. L’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia (5-17 maggio) garantisce oltre 500 ore di programmazione live, con fino a 6 canali interamente dedicati a partire da Sky Sport Tennis. Novità assoluta di questa edizione è Diretta Tennis, in onda tutti i giorni da mercoledì 6 a lunedì 11 maggio: un canale pensato per seguire l’intero arco della giornata intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live da tutti i campi del Foro Italico. Una partita al giorno del torneo maschile sarà trasmessa anche in chiaro su TV8. Sky Sport Plus consentirà agli abbonati di spostarsi autonomamente da un campo all’altro in tempo reale.

Lo studio di riferimento sarà Sky Tennis Show, condotto da Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi, con la presenza fissa di Ivan Ljubicic e la partecipazione di Flavia Pennetta, Renzo Furlan e gli altri talent della squadra. Appuntamento speciale con Gli Internazionali di Ljubo, il vodcast quotidiano di Ljubicic disponibile su skysport.it, YouTube e le principali piattaforme podcast. In campo anche Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Stefano Pescosolido. Le telecronache saranno affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero e molti altri. In campo anche Stefano Meloccaro, Angelo Mangiante e Dalila Setti come inviati al Foro Italico.

Da non perdere anche Tennis Heroes – Panatta, disponibile on demand: il nuovo episodio della serie celebra il 1976 a cinquant’anni dalla vittoria agli Internazionali, al Roland Garros e in Coppa Davis, con Paolo Bertolucci compagno di racconto.

Dopo Roma: 40 tornei, Wimbledon in esclusiva e gli US Open

Il grande tennis su Sky non si ferma agli Internazionali. Oltre 40 tornei tra ATP e WTA Tour accompagneranno gli appassionati fino a settembre, per più di 4.000 ore di tennis in diretta. Nel calendario ATP spiccano l’ATP 500 di Amburgo (17-23 maggio), i Queen’s e Halle (15-21 giugno), Wimbledon in esclusiva (29 giugno-12 luglio), i Masters 1000 di Montreal (2-13 agosto) e Cincinnati (13-23 agosto) fino agli US Open maschili (31 agosto-13 settembre). Nel WTA Tour, tra gli altri, lo Strasburgo (17-23 maggio), il Queen’s (8-14 giugno), Berlino (15-21 giugno), Bad Homburg (21-27 giugno), Wimbledon (29 giugno-12 luglio), i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati ad agosto, fino agli US Open femminili (30 agosto-13 settembre) e il WTA 500 di Guadalajara (14-20 settembre). Su Sky Sport Tennis proseguirà anche Sky Tennis Club con ospiti di alto livello e Circoletto Rosso, la newsletter curata da Angelo Carotenuto.

Il finale di stagione del calcio: Coppe Europee, campionati e produzioni originali

In parallelo con gli Internazionali, Sky Sport accompagna anche il rush finale del calcio. Da domani le semifinali di ritorno delle Coppe Europee: Arsenal-Atlético Madrid in Champions (5 maggio), poi Europa e Conference League (7 maggio). Le tre finali sono in calendario il 20 maggio a Istanbul (Europa League), il 27 maggio a Lipsia (Conference League) e il 30 maggio a Budapest (Champions League, per la prima volta alle 18). Il 12 agosto a Salisburgo la UEFA Super Cup tra le vincitrici di Champions e Europa League, in esclusiva su Sky.

Sul fronte dei campionati nazionali: il 16 maggio chiudono Bundesliga e Ligue 1, il 24 maggio si conclude la Serie A Enilive e la Premier League. Le finali playoff di Serie BKT (24 e 29 maggio, anche in chiaro su TV8) assegneranno l’ultimo posto in A. Il 24 maggio anche la Coppa Italia femminile Frecciarossa tra Juventus e Roma a Vicenza. La Serie C Sky Wifi proseguirà con playoff e playout fino alle finali promozione del 2 e 7 giugno.

Tra le Produzioni Originali in arrivo: Toro ’76 – Lassù qualcuno ti ama (dal 15 maggio, tre puntate sullo scudetto granata del 1975-76), il Di Canio Premier Special sul Craven Cottage del Fulham (8 maggio) e il ritratto di Marcello Lippi firmato da Giorgio Porrà nella rubrica L’Uomo della Domenica. Dal 1° giugno torna Calciomercato – L’Originale, giunto ai 22 anni, con un tour di quasi 50 giorni da Olbia a Capri toccando 9 città italiane.

4 Europei e un Mondiale: l’estate dei grandi eventi

Il cuore dell’estate di Sky Sport batte al ritmo delle grandi rassegne internazionali. Si parte con i Campionati Europei di Nuoto a Parigi (31 luglio-16 agosto), che celebrano il centenario della manifestazione: nuoto artistico e tuffi all’Olympic Aquatic Centre, acque libere e tuffi dalle grandi altezze sulla Senna, nuoto in vasca dal 10 al 16 agosto. Il racconto sarà affidato a Riccardo Re e Cristina Chiuso per la vasca, Luigi Vaccariello e Arianna Bridi per le acque libere, Francesca Zambon e Costanza Fiorentini per il nuoto artistico, con Luca Dotto in studio per le analisi tecniche. Sotto i riflettori italiani: Thomas Ceccon, Simone Cerasuolo, Gregorio Paltrinieri, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e Sara Curtis.

Subito dopo, i Campionati Europei di Atletica di Birmingham (10-16 agosto): la 27ª edizione, prima nella storia disputata nel Regno Unito, all’Alexander Stadium con oltre 1.500 atleti da più di 50 Paesi. Sky schiera una super squadra al commento mai vista prima: Nicola Roggero, Stefano Baldini e — grande novità — Franco Bragagna, che entra in modo continuativo nella Casa dello Sport di Sky. Federica Frola sarà l’inviata a Birmingham. In contemporaneità con i Mondiali di nuoto, Sara Benci condurrà un super studio serale che unirà i due eventi. Attesi protagonisti azzurri: Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Andy Diaz, Antonella Palmisano, Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri.

A seguire i CEV EuroVolley femminili (21 agosto-6 settembre, tra Azerbaigian, Cechia, Svezia e Turchia) con le azzurre di Julio Velasco e capitana Anna Danesi che debutteranno a Göteborg contro la Croazia; poi i CEV EuroVolley maschili (10-26 settembre) con l’Italia di Fefè De Giorgi e Simone Giannelli che esordirà il 10 settembre a Piazza del Plebiscito di Napoli contro la Svezia, con la finale prevista nella nuova Arena Milano il 25-26 settembre. La squadra editoriale Sky include Francesca Piccinini, Andrea Zorzi, Federica Lodi, Roberto Prini e molti altri.

Chiude il quadro internazionale il Mondiale femminile di basket (4-13 settembre, Berlino): l’Italia torna ai Mondiali dopo 32 anni, guidata dal talento di Cecilia Zandalasini. In estate anche la Nazionale maschile in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2027: 2 luglio in Islanda e 5 luglio in Italia contro la Lituania.

Volley azzurro: Sky è la casa della pallavolo

A maggio si entra subito nel vivo con le Final Four di CEV Champions League maschile (16-17 maggio, Inalpi Arena di Torino): protagonista anche il Perugia, campione d’Europa e del mondo in carica, che sfida il PGE Projekt Varsavia in semifinale. La Nazionale femminile gioca i Test Match contro la Francia il 14 e 15 maggio (Biella e Novara), poi la FIPAV Cup Women Elite a Genova dal 22 al 24 maggio con Polonia, Serbia e Turchia. La Nazionale maschile esordirà con amichevoli contro Belgio (Verona, 30 maggio) e Turchia (Bergamo, 31 maggio), poi Argentina a Trento (5 luglio) e Cuba a Reggio Calabria (26 agosto), la FIPAV Cup Men Elite a Messina con Cuba e Brasile (28 e 30 agosto). Beach Volley con tutte le finali del Campionato Italiano Gold: Termoli (21 giugno), Marina di Modica (12 luglio), Montesilvano (2 agosto) e Caorle (6 settembre).

Motori: 21 Gran Premi tra F1 e MotoGP

L’estate di Sky Sport brucia di adrenalina sui circuiti di tutto il mondo. La Formula 1 prosegue con Canada (22-24 maggio), Monaco (5-7 giugno), Barcellona (12-14 giugno), Austria (26-28 giugno), Silverstone (3-5 luglio), Belgio (17-19 luglio), Ungheria (24-26 luglio), Paesi Bassi (21-23 agosto), Monza (4-6 settembre) e la grande novità del GP Madring a Madrid (11-13 settembre). Al microfono Carlo Vanzini con Marc Gené e Roberto Chinchero, analisi tecniche di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria.

La MotoGP si snoda da Francia (8-10 maggio) a Catalunya (15-17 maggio), Mugello (29-31 maggio), Ungheria (5-7 giugno), Repubblica Ceca (19-21 giugno), Paesi Bassi (26-28 giugno), Germania (10-12 luglio), Gran Bretagna (7-9 agosto), Aragona (28-30 agosto), Misano (11-13 settembre) e Austria (18-20 settembre). La voce è quella di Guido Meda con Mauro Sanchini, studio con Vera Spadini. Completano l’offerta motori la Superbike con cinque Round (incluso Misano, 25-27 giugno), la IndyCar con la 500 Miglia di Indianapolis (24 maggio), il WRC e il WEC con la Ferrari a difendere i titoli 2025.

Basket, rugby, atletica, golf e pallanuoto

Nel basket: playoff LBA dal 16-17 maggio con i quarti, semifinali dal 29-30 maggio, LBA Finals Unipol dall’11 giugno; playoff NBA a maggio e Final Four di Eurolega ad Atene (22-24 maggio). A giugno la Final Four di Champions League di pallanuoto a Malta (11-13 giugno) con Pro Recco e AN Brescia, commento tecnico del CT Sandro Campagna. A luglio il Rugby Nations Championship: Italia in campo il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone, l’11 a Wellington contro la Nuova Zelanda e il 18 a Perth contro l’Australia. Atletica con la Diamond League (dalle tappe di Shanghai e Tokyo fino alle finali di Bruxelles, 4-5 settembre) e i meeting del World Athletics Continental Tour Gold. Golf con il PGA Championship (14-17 maggio) e The Open Championship a Southport (17-20 luglio). Premier Padel con il Major di Roma (1-7 giugno). MLB con due partite a settimana fino alle World Series di settembre.