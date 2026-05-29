Sport su Sky e NOW dal 29 maggio al 4 giugno: basket playoff Serie A, volley azzurro verso gli Europei e rugby con URC e Top 14. Tutti gli orari

Un lungo weekend di grande sport: Brescia-Milano e Bologna-Venezia nelle semifinali di basket, l’Italia del volley sfida Belgio e Turchia in preparazione a Eurovolley, Glasgow-Connacht e Leinster-Lions nei quarti URC e Clermont-Racing 92 nel Top 14.

Una settimana densa di grandi sport su Sky e in streaming su NOW: dal 29 maggio al 4 giugno il palinsesto propone le semifinali playoff della Serie A Unipol di basket, i test match della Nazionale maschile di volley verso Eurovolley 2026 e il rugby con i quarti di finale dell’United Rugby Championship e la penultima giornata del Top 14 francese.

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Basket, semifinali playoff Serie A Unipol

È tempo di semifinali per il basket italiano. Le due serie si aprono a cavallo del weekend e proseguono fino a giovedì 4 giugno, con tutte le partite visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, CIELO e NOW.

Venerdì 29 maggio — Ore 20 (prepartita 19.30 con Cicchinè e Macchi) Brescia-Milano (Gara 1) | Sky Sport Basket e CIELO | Telecronaca Geri De Rosa, commento Andrea Meneghin

Sabato 30 maggio — Ore 20 Bologna-Venezia (Gara 1) | Sky Sport Basket | Telecronaca Andrea Solaini, commento Chicca Macchi

Domenica 31 maggio — Ore 20 (prepartita 19.30) Brescia-Milano (Gara 2) | Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e CIELO | Telecronaca Geri De Rosa e Andrea Meneghin

Lunedì 1° giugno — Ore 20 (prepartita 19.30) Bologna-Venezia (Gara 2) | Sky Sport Uno e Sky Sport Basket | Telecronaca Davide Fumagalli, commento Chicca Macchi

Mercoledì 3 giugno — Ore 20 (prepartita 19.30) Milano-Brescia (Gara 3, Forum di Assago) | Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e CIELO | Telecronaca Geri De Rosa, commento Andrea Meneghin

Giovedì 4 giugno — Ore 20 (prepartita 19.30) Venezia-Bologna (Gara 3, Taliercio) | Sky Sport Uno e Sky Sport Basket | Telecronaca Andrea Solaini, commento Chicca Macchi

In tutte le partite inviata a bordo campo Gaia Accoto.

Volley, i Campioni del Mondo verso Eurovolley 2026

I Campioni del Mondo di coach Ferdinando De Giorgi aprono la marcia di avvicinamento agli Europei di pallavolo con un doppio appuntamento nel fine settimana, entrambi su Sky e NOW.

Sabato 30 maggio — Ore 21 Italia-Belgio a Verona | Sky Sport Arena | Telecronaca Stefano Locatelli, commento Andrea Zorzi | Inviata Federica Lodi

Domenica 31 maggio — Ore 17.30 Italia-Turchia a Bergamo | Sky Sport Uno e Sky Sport Arena | Telecronaca Stefano Locatelli, commento Andrea Zorzi | Inviata Federica Lodi

Il prossimo appuntamento degli azzurri è fissato per il 5 luglio a Trento contro l’Argentina.

Rugby: quarti URC e Top 14 su Sky

Il rugby internazionale per club regala un weekend di alto livello con i quarti di finale dell’United Rugby Championship e la penultima giornata del Top 14 francese.

Venerdì 29 maggio — Ore 20.45 Glasgow-Connacht | Sky Sport Arena | Telecronaca Paolo Malpezzi, commento Andrea De Rossi

Sabato 30 maggio

Ore 13.00 — Bulls-Munster | Sky Sport Max | Telecronaca Francesco Pierantozzi, commento Pippo Frati

| Sky Sport Max | Telecronaca Francesco Pierantozzi, commento Pippo Frati Ore 15.30 — Stormers-Cardiff | Sky Sport Max | Telecronaca Moreno Molla, commento Pippo Frati

| Sky Sport Max | Telecronaca Moreno Molla, commento Pippo Frati Ore 21.00 — Leinster-Lions | Sky Sport Mix | Telecronaca Paolo Malpezzi, commento Andrea De Rossi

Domenica 31 maggio — Ore 21.05 Clermont-Racing 92 (Top 14) | Sky Sport Max | Telecronaca Francesco Pierantozzi, commento Andrea De Rossi