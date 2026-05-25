NBA e playoff Serie A basket: settimana decisiva su Sky e NOW tra Finals di Conference e gara-5

Settimana chiave per il basket su Sky e NOW tra NBA Conference Finals e playoff di Serie A Unipol. I Knicks possono chiudere la serie contro Cleveland, mentre Spurs e Thunder si giocano il passaggio alle Finals. In Italia spazio alle decisive gara-5 tra Brescia-Trieste e Bologna-Trento.

Settimana di grande basket su Sky Italia e in streaming su NOW con le sfide decisive delle NBA Conference Finals e dei playoff di Lega Basket Serie A.

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Knicks a un passo dalle NBA Finals

A Est, i New York Knicks conducono 3-0 la serie contro i Cleveland Cavaliers e avranno la possibilità di conquistare l’accesso alle Finals già in gara-4.

La sfida sarà trasmessa martedì 26 maggio in differita su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con il commento di Dario Vismara e Mauro Bevacqua.

Thunder-Spurs: equilibrio totale a Ovest

Grande equilibrio invece nelle finali della Western Conference tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, con la serie ferma sul 2-2.

Gara-5 sarà trasmessa in diretta nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio alle 2.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina.

Allo stesso orario andrà in scena anche l’eventuale gara-6 nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio.

Possibili gara-6 e gara-7 in programma nel weekend

Nel caso in cui le serie dovessero proseguire, Sky trasmetterà anche le eventuali gare-6 e gare-7 tra Knicks e Cavaliers e tra Thunder e Spurs.

Le partite saranno disponibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

Playoff Serie A: Brescia-Trieste e Bologna-Trento decisive

Spazio anche ai playoff della Serie A Unipol con le decisive gara-5 dei quarti di finale.

Questa sera, lunedì 25 maggio alle 20, il Germani Brescia ospiterà la Pallacanestro Trieste al PalaLeonessa.

Domani sera, martedì 26 maggio sempre alle 20, toccherà invece a Virtus Bologna e Aquila Basket Trento sfidarsi alla Virtus Arena nell’ultima gara della serie.