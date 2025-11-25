Accordo pluriennale Sky–FIBA: sulla piattaforma tutte le qualificazioni e le fasi finali dei tornei internazionali maschili e femminili. Azzurri in campo contro Islanda e Lituania per le qualificazioni ai Mondiali 2027.

Il basket mondiale trova casa su Sky per i prossimi quattro anni. Dal 27 novembre 2025 prende il via il nuovo accordo pluriennale tra Sky e FIBA, che garantirà agli abbonati la copertura completa dei principali eventi internazionali maschili e femminili fino al 2029, sia in diretta televisiva sia in streaming su NOW.

Il pacchetto include tutte le grandi competizioni globali: Mondiali 2027 e 2026 (maschili e femminili), tornei di qualificazione olimpica per Los Angeles 2028, Europei maschili e femminili, oltre ai campionati continentali di Africa, America e Asia.

Una programmazione che rende Sky Sport Basket il punto di riferimento per gli appassionati, integrando ulteriormente un’offerta già ricchissima che comprende Serie A LBA, Eurolega, EuroCup, NBA e WNBA.

Le competizioni incluse nell’accordo Sky–FIBA

Dal 2025 al 2029, su Sky e NOW saranno trasmessi:

Qualificazioni e fase finale dei Mondiali maschili 2027 (FIBA World Cup Qatar 2027)

Qualificazioni e fase finale dei Mondiali femminili 2026 (FIBA Women’s Basketball World Cup Germania 2026)

Tornei di qualificazione olimpica 2028 , maschili e femminili

FIBA Women’s EuroBasket 2027 e 2029

FIBA EuroBasket maschile 2029 (Estonia, Grecia, Slovenia, Spagna)

Campionati continentali 2027 e 2029 di Africa, America e Asia

Azzurri in campo: Italia–Islanda e Lituania–Italia in diretta

Le prime gare in programma sono quelle degli Azzurri, impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali maschili 2027.

Giovedì 27 novembre – Italia vs Islanda

Diretta su Sky Sport Basket e NOW

Ore 20:00 (pre-partita dalle 19:30)

️ Telecronaca: Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Interviste: Gaia Accoto

️ Studio: Giulia Cicchinè e Matteo Soragna

Alla vigilia, il nuovo CT Luca Banchi sarà ospite in diretta da Tortona nel prepartita di Eurolega su Sky Sport Basket.

Domenica 30 novembre – Lituania vs Italia

Sky Sport Basket e NOW

Ore 17:30

️ Telecronaca: Geri De Rosa e Davide Pessina

Il ruolo di Sky Sport Basket nella nuova era del basket internazionale

L’intesa con FIBA conferma la strategia di Sky: costruire un canale dedicato che unisca basket italiano, europeo e statunitense, rendendo Sky Sport Basket una destinazione unica per seguire campioni e Nazionali di tutto il mondo.

Accanto alle dirette, non mancheranno approfondimenti, rubriche, highlights e aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social ufficiali.

Programmazione – Qualificazioni Mondiali 2027 su Sky e NOW

Giovedì 27 novembre

Italia–Islanda Ore 20 (prepartita ore 19:30) Sky Sport Basket, NOW ️ Tranquillo – Pessina



Domenica 30 novembre