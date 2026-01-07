Sky conferma il grande golf: DP World Tour in diretta fino al 2027 e Ryder Cup su Sky Sport Golf

La Casa dello Sport di Sky rinnova l’offerta dedicata al golf: tutti i tornei del DP World Tour visibili fino al 2027 e grande attesa per la Ryder Cup in Irlanda.

Il grande golf resta protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Anche per le stagioni 2026 e 2027, tutti i tornei del DP World Tour saranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW, garantendo una copertura completa dello storico circuito professionistico che dal 1972 riunisce i migliori giocatori del panorama internazionale.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca la Ryder Cup 2027, che sarà trasmessa su Sky dal 13 al 19 settembre. Il torneo a squadre più prestigioso del golf mondiale celebrerà l’edizione del centenario all’Adare Manor, nella County Limerick, in Irlanda.

Insieme alla Ryder Cup, Sky Sport Golf assicurerà la copertura editoriale di almeno 30 tornei a stagione del DP World Tour. Il canale dedicato, disponibile al numero 209 della piattaforma Sky, offrirà contenuti sul golf 24 ore su 24 per tutto l’anno. I primi eventi del 2026 sono in programma a gennaio, con il Dubai Invitational dal 15 al 18 e, dal 22 al 25 gennaio, l’Hero Dubai Desert Classic, primo torneo delle Rolex Series.

L’offerta golfistica della Casa dello Sport si arricchirà inoltre con altri grandi eventi internazionali, tra cui The Masters (9-12 aprile 2026), lo US PGA Championship (14-17 maggio 2026) e The 154th Open (16-19 luglio 2026).

Aggiornamenti, notizie in tempo reale, interviste e rubriche dedicate al golf saranno disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali.