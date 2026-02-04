Sky Calcio Unplugged, il calcio si ascolta prima di giocarlo

Debutta il nuovo videopodcast Sky Original con Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi: ogni venerdì analisi, idee e fantacalcio lontano dal rumore

C’è un momento, nel calcio, in cui le urla si spengono e restano solo le idee. È la vigilia del weekend, ed è proprio da lì che nasce Sky Calcio Unplugged, il nuovo videopodcast Sky Original che debutta venerdì 6 febbraio in formato audio e video su tutte le principali piattaforme di streaming.

A guidare il racconto sono Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi, tre voci diverse ma complementari che scelgono di scollegarsi dal chiasso per riportare il discorso sul campo, sul gioco e sulle storie che stanno per cominciare.

Un formato che accompagna il weekend

Più che un talk show, Sky Calcio Unplugged è una conversazione informale e competente, pensata per preparare gli appassionati a ciò che accadrà tra campionato e coppe europee. Notizie fresche dai campi, incroci internazionali, letture tattiche e narrative si intrecciano in un racconto fluido, senza forzature né polemiche urlate.

Il risultato è un appuntamento settimanale che non rincorre il dibattito, ma lo anticipa, offrendo chiavi di lettura utili e accessibili per arrivare al fine settimana con maggiore consapevolezza.

I “cookie” di Lisa Offside e il fantacalcio

A rendere il format ancora più riconoscibile sono i cookie di Lisa Offside, brevi finestre dedicate al fantacalcio che si inseriscono naturalmente nella discussione. Consigli pratici, intuizioni e suggerimenti di formazione aiutano a orientarsi tra ballottaggi e scelte decisive, senza interrompere il flusso del racconto.

Un contributo concreto, pensato per chi vive il calcio anche come gioco, ma vuole farlo con criterio.

La “discussione dal basso” e i vocal coach

Il cuore del progetto è la discussione dal basso, un momento di confronto che prende ironicamente spunto dalla “costruzione dal basso” per affrontare, ogni settimana, il tema più caldo del dibattito calcistico.

Le riflessioni di Borghi e Di Marzio vengono arricchite dai vocal coach: brevi interventi vocali di allenatori e addetti ai lavori che portano punti di vista tecnici e tattici direttamente dal campo. Un dialogo che scende sotto la superficie dell’evento per restituire contesto, profondità e senso al racconto del calcio.

Un progetto digital-first firmato Sky

Sky Calcio Unplugged nasce all’interno della Content Factory di Sky, il laboratorio creativo dedicato allo sviluppo di format digital-first e a nuovi linguaggi di racconto. Un progetto che porta l’autorevolezza di Sky Sport in un prodotto pensato nativamente per le piattaforme digitali, unendo informazione, analisi e intrattenimento in una forma nuova e riconoscibile.