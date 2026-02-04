Olimpiadi, le prospettive per la discesa femminile: cosa succede domani

Cresce l’attesa per le prove più importanti delle Olimpiadi di Milano Cortina: cosa succede in vista della discesa femminile con Goggia e Brignone

In Italia è tutto pronto per lasciare spazio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con la speranza che possano regalare grandi soddisfazioni a tutto lo sport azzurro. Non sarà facile competere con i migliori atleti in ogni specialità, ma i migliori esponenti dell’Italia non vogliono farsi trovare impreparati all’appuntamento in casa.

Una delle prove da sottolineare più volte in calendario è la discesa femminile nello sci alpino, che vedrà come grandi protagoniste Sofia Goggia e Federica Brignone. Tra dolore e infortuni, hanno fatto di tutto per arrivare al meglio possibile all’appuntamento.

La condizione non può essere la migliore di sempre, ma con il loro cuore e la grinta proveranno a strappare il miglior piazzamento, al cospetto di avversarie di tutto rispetto. C’è stato un intoppo, però, nel calendario di avvicinamento alla discesa.

Annullata la prima prova per la discesa femminile: il motivo

Ci sarà da aspettare ancora prima di vedere Goggia e Brignone in pista, almeno per le prove. Le abbondanti nevicate degli ultimi due giorni hanno costretto gli organizzatori delle Olimpiadi ad annullare la prima delle tre prove cronometrate della discesa femminile. Si sarebbe dovuta svolgere sull’Olympia delle Tofane già nella giornata di domani.

Peter Gerdol, direttore di gara della FIS, ha annunciato chiaramente dopo una riunione nel pomeriggio: “Una nevicata è in corso e le previsioni meteo non ci permettono di pianificare ragionevolmente l’allenamento per domani“.