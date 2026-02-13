F1, Test Bahrein Day 3: Ferrari con Hamilton, delusione Aston Martin

Terzo ed ultimo giorno di test in Bahrain per la Formula 1. Oggi l’ultimo appuntamento della settimana, dalle 8 di mattina fino alle 17 con un’ora di pausa. Il programma riprenderà nella prossima settimana. Anche oggi niente immagini in diretta per tutta la mattinata, copertura garantita solo durante l’ultima ora come deciso dalla Federazione.

Test F1, terza giornata: Ferrari in pista con Hamilton

Terza giornata di lavori in pista in Formula 1 Bahrein Test 2026, e l’attenzione si concentra subito sulla Ferrari, che ha affidato la SF-26 a Lewis Hamilton. Il britannico è stato il primo a scendere in pista questa mattina, iniziando il programma di lavoro prima di rientrare ai box dopo una manciata di giri.

Il team di Maranello ha subito messo mano alla monoposto intervenendo sulle sospensioni: griglie smontate, controlli approfonditi e poi di nuovo preparativi per tornare sul tracciato di Sakhir. Un lavoro di rifinitura e raccolta dati, tipico di una fase in cui ogni dettaglio può fare la differenza in vista del debutto stagionale.

Problemi per le altre scuderie, male Aston Martin

La giornata di ieri aveva già evidenziato i primi problemi tecnici rilevanti della nuova generazione di monoposto. Tra Mercedes, Red Bull Racing e McLaren non sono mancati contrattempi e verifiche supplementari. Ma a preoccupare maggiormente è stata soprattutto la Aston Martin.

La nuova monoposto firmata da Adrian Newey sembra non aver iniziato nel modo migliore il proprio percorso. Parte delle difficoltà potrebbe essere legata anche alla power unit fornita da Honda, chiamata a supportare il progetto tecnico del team britannico. Nei test in Bahrain, la AMR26 ha mostrato limiti evidenti, tanto da costringere la squadra a intervenire già dopo la prima giornata, con una sostituzione del motore sulla vettura guidata da Lance Stroll.

Nonostante i problemi, Fernando Alonso è riuscito oggi a completare 98 giri: un bottino importante per accumulare dati preziosi, soprattutto dopo il tempo perso nei test di Barcellona. A Sakhir, bisogna girare, questa mattina in pista Stroll.

Intanto, il responsabile di pista Mike Krack ha ammesso con realismo la situazione: il ritmo non è ancora quello desiderato e ci sono aree su cui intervenire e sviluppare la vettura prima di Melbourne. Addirittura secondo alcune indiscrezioni la Power Unit Honda non potrebbe superare gli 11.000 giri perché il motore si romperebbe.

