Olimpiadi, accolto il ricorso: Rebecca Passler torna in gara, niente doping

Non devono essere stati giorni semplici per Rebecca Passler. L’atleta italiana era risultata positiva ad un controllo antidoping prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. Tuttavia per le possono subito riaprirsi le porte dell’attività agonistica.

Milano Cortina 2026: Rebecca Passler torna in azzurro, nessun doping

Dopo giorni estremamente difficili, Rebecca Passler tornerà in gara. La Corte Nazionale d’Appello di NADO Italia ha accolto il ricorso presentato dall’azzurra contro la sospensione provvisoria scattata in seguito alla positività al Letrozolo riscontrata in un controllo del 26 gennaio.

I giudici hanno riconosciuto il fumus boni iuris, ritenendo quindi fondata l’ipotesi di un’assunzione involontaria o di una contaminazione inconsapevole della sostanza. Una decisione che cambia il futuro, ma che diciamo, la vita sportiva dell’altoatesina, restituendole la possibilità di tornare subito in gara.

La pronuncia apre prospettive importanti soprattutto in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Passler potrà infatti prendere parte alla rassegna olimpica e tornerà ad aggregarsi al gruppo azzurro già da lunedì 16 febbraio, mettendosi a disposizione dello staff tecnico e delle compagne per riprendere il percorso di preparazione.

La biatleta ha ribadito la propria volontà di concentrarsi esclusivamente sull’attività sportiva. Dopo giorni complicati, Rebecca ha sempre sostenuto la propria buona fede. Ora l’obiettivo è uno solo: tornare a lavorare in pista e al poligono per sognare forse anche una medaglia.

Passler sarà in gara?

Tuttavia non è detto che la Passler gareggerà a Cortina. Dopo lo stop forzato e lo stress psicofisico toccherà ai tecnici valutare come e quando reinserirla in gara.

Il calendario non offre molte opportunità, ma tra le ipotesi sul tavolo ci sono la staffetta femminile del 18 febbraio e la Mass Start del 21 febbraio. Decisioni che verranno prese considerando anche le strategia di squadra. Grande soddisfazione anche in ambito federale per l’esito del ricorso.

