Serie A e Premier League in campo su Sky e NOW: tre giorni di grande calcio tra campionato italiano e inglese

Da martedì 6 a giovedì 8 gennaio torna il calcio infrasettimanale su Sky e in streaming su NOW: la 19ª giornata di Serie A Enilive e la 21ª di Premier League, con studi dedicati, inviati su tutti i campi e il big match Arsenal-Liverpool.

Tre giorni intensi di grande calcio su Sky e NOW, con il doppio appuntamento rappresentato dal turno infrasettimanale della Serie A Enilive 2025/2026 e dalla Premier League inglese, entrambe protagoniste da martedì 6 a giovedì 8 gennaio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Un’offerta completa, arricchita da studi pre e postpartita, inviati su tutti i campi, rubriche di approfondimento e aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Serie A Enilive: si chiude il girone d’andata

La 19ª giornata, ultima del girone d’andata, propone tre match in co-esclusiva trasmessi su Sky e NOW. Un turno chiave per la classifica, raccontato con un coverage totale: Skylights di tutte le 380 partite stagionali, commento tecnico supportato da Sky Sport Tech e Sky Sport Skill, e la presenza costante degli inviati.

Martedì si parte con Lecce-Roma, mentre mercoledì sarà il turno di Bologna-Atalanta e Parma-Inter, in una giornata che promette equilibrio e spettacolo.

Gli studi di Sky accompagneranno ogni sfida: da La Casa dello Sport – Day a Speciale Campo Aperto, fino a Sky Calcio Club e Calciomercato – L’Originale, con i principali volti e opinionisti della redazione.

Premier League: turno infrasettimanale e super sfida

Spazio anche al calcio internazionale, con la 21ª giornata di Premier League. Sette partite concentrate nel mercoledì sera e un giovedì che si chiude con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Arsenal-Liverpool, vero big match di giornata.

Il racconto della Premier League è affidato agli studi di La Casa dello Sport Internazionale ed Euroshow, con analisi, approfondimenti e uno sguardo costante all’attualità del campionato inglese.

📺 Programmazione completa live su Sky e NOW

SERIE A ENILIVE – 19ª GIORNATA

MARTEDÌ 6 GENNAIO

🕕 18.00 – Lecce-Roma

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca: Dario Massara – Commento: Lorenzo Minotti

Inviati: Paolo Assogna, Angelo Mangiante

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO

🕡 18.30 – Bologna-Atalanta

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Telecronaca: Stefano Borghi – Commento: Massimo Gobbi

Inviati: Francesco Cosatti, Massimiliano Nebuloni

🕤 20.45 – Parma-Inter

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca: Maurizio Compagnoni – Commento: Aldo Serena

Inviati: Matteo Barzaghi, Andrea Paventi

PREMIER LEAGUE – 21ª GIORNATA

MARTEDÌ 6 GENNAIO

🕘 21.00 – West Ham-Nottingham Forest

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca: Filippo Benincampi

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO

🕣 20.30 – Manchester City-Brighton

Sky Sport 253 e NOW – Telecronaca: Federico Zancan

🕣 20.30 – Fulham-Chelsea

Sky Sport 254 e NOW – Telecronaca: Paolo Ciarravano

🕣 20.30 – Crystal Palace-Aston Villa

Sky Sport 256 e NOW – Telecronaca: Massimo Marianella

🕣 20.30 – Bournemouth-Tottenham

Sky Sport 257 e NOW – Commento originale

🕣 20.30 – Brentford-Sunderland

Sky Sport 258 e NOW – Commento originale

🕤 21.15 – Burnley-Manchester United

Sky Sport Mix e NOW – Telecronaca: Nicola Roggero

🕤 21.15 – Newcastle-Leeds

Sky Sport 252 e NOW – Telecronaca: Gianluigi Bagnulo

GIOVEDÌ 8 GENNAIO

🕘 21.00 – Arsenal-Liverpool

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca: Massimo Marianella