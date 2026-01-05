Serie A e Premier League in campo su Sky e NOW: tre giorni di grande calcio tra campionato italiano e inglese

Da martedì 6 a giovedì 8 gennaio torna il calcio infrasettimanale su Sky e in streaming su NOW: la 19ª giornata di Serie A Enilive e la 21ª di Premier League, con studi dedicati, inviati su tutti i campi e il big match Arsenal-Liverpool.
Tre giorni intensi di grande calcio su Sky e NOW, con il doppio appuntamento rappresentato dal turno infrasettimanale della Serie A Enilive 2025/2026 e dalla Premier League inglese, entrambe protagoniste da martedì 6 a giovedì 8 gennaio.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Un’offerta completa, arricchita da studi pre e postpartita, inviati su tutti i campi, rubriche di approfondimento e aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.
Serie A Enilive: si chiude il girone d’andata
La 19ª giornata, ultima del girone d’andata, propone tre match in co-esclusiva trasmessi su Sky e NOW. Un turno chiave per la classifica, raccontato con un coverage totale: Skylights di tutte le 380 partite stagionali, commento tecnico supportato da Sky Sport Tech e Sky Sport Skill, e la presenza costante degli inviati.
Martedì si parte con Lecce-Roma, mentre mercoledì sarà il turno di Bologna-Atalanta e Parma-Inter, in una giornata che promette equilibrio e spettacolo.
Gli studi di Sky accompagneranno ogni sfida: da La Casa dello Sport – Day a Speciale Campo Aperto, fino a Sky Calcio Club e Calciomercato – L’Originale, con i principali volti e opinionisti della redazione.
Premier League: turno infrasettimanale e super sfida
Spazio anche al calcio internazionale, con la 21ª giornata di Premier League. Sette partite concentrate nel mercoledì sera e un giovedì che si chiude con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Arsenal-Liverpool, vero big match di giornata.
Il racconto della Premier League è affidato agli studi di La Casa dello Sport Internazionale ed Euroshow, con analisi, approfondimenti e uno sguardo costante all’attualità del campionato inglese.
📺 Programmazione completa live su Sky e NOW
SERIE A ENILIVE – 19ª GIORNATA
MARTEDÌ 6 GENNAIO
🕕 18.00 – Lecce-Roma
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca: Dario Massara – Commento: Lorenzo Minotti
Inviati: Paolo Assogna, Angelo Mangiante
MERCOLEDÌ 7 GENNAIO
🕡 18.30 – Bologna-Atalanta
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
Telecronaca: Stefano Borghi – Commento: Massimo Gobbi
Inviati: Francesco Cosatti, Massimiliano Nebuloni
🕤 20.45 – Parma-Inter
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca: Maurizio Compagnoni – Commento: Aldo Serena
Inviati: Matteo Barzaghi, Andrea Paventi
PREMIER LEAGUE – 21ª GIORNATA
MARTEDÌ 6 GENNAIO
🕘 21.00 – West Ham-Nottingham Forest
Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca: Filippo Benincampi
MERCOLEDÌ 7 GENNAIO
🕣 20.30 – Manchester City-Brighton
Sky Sport 253 e NOW – Telecronaca: Federico Zancan
🕣 20.30 – Fulham-Chelsea
Sky Sport 254 e NOW – Telecronaca: Paolo Ciarravano
🕣 20.30 – Crystal Palace-Aston Villa
Sky Sport 256 e NOW – Telecronaca: Massimo Marianella
🕣 20.30 – Bournemouth-Tottenham
Sky Sport 257 e NOW – Commento originale
🕣 20.30 – Brentford-Sunderland
Sky Sport 258 e NOW – Commento originale
🕤 21.15 – Burnley-Manchester United
Sky Sport Mix e NOW – Telecronaca: Nicola Roggero
🕤 21.15 – Newcastle-Leeds
Sky Sport 252 e NOW – Telecronaca: Gianluigi Bagnulo
GIOVEDÌ 8 GENNAIO
🕘 21.00 – Arsenal-Liverpool
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca: Massimo Marianella