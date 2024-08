Sampdoria-Bari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/25

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Bari, match valido per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Inizio di stagione tremendo per entrambe le formazioni, ancora ferme a 1 punto in tre partite. Pirlo ha pagato con l’esonero la sconfitta per 3-2 in rimonta subita all’Arechi di Salerno, e al suo posto sulla panchina blucerchiata è arrivato Andrea Sottil, che dunque farà il suo esordio contro i pugliesi. I Galletti hanno trovato il primo punto grazie al gol di Kevin Lasagna nel recupero, che ha permesso di rimontare sull’1-1 il Sassuolo al San Nicola. Longo si augura dunque che questo sia un punto di ripartenza per la sua squadra.

Sampdoria-Bari, come seguire il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 31 agosto alle ore 18.00, e sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su DAZN, che garantirà anche il servizio di streaming. Inoltre Sportface.it garantirà gli aggiornamenti attraverso la diretta testuale e la cronaca finale.