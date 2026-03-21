Sabato di grande sport in TV: dalla Milano-Sanremo a Sinner, passando per motori e atletica

Sabato 21 marzo propone un programma sportivo particolarmente ricco, con eventi distribuiti fin dal mattino e capaci di coinvolgere discipline molto diverse. L’appuntamento che attira maggiormente l’attenzione è senza dubbio la Milano-Sanremo, prima Monumento della stagione ciclistica, affianca anche dalla prova femminile.

Ma il palinsesto offre molto altro: il debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami, le qualifiche e la Sprint del GP del Brasile in Motogp, i Mondiali indoor di atletica e numerosi appuntamenti legati agi sport invernali, oltre che al calcio. È una di quelle giornate in cui il telecomando rischia seriamente di chiudere ferie sindacali.

Ciclismo, atletica e sport invernali animano il cuore della giornata

La parte centrale del programma è dominata soprattutto dal ciclismo, con la Milano-Sanremo maschile al via dalle 10.10 e quella femminile dalle 10.40, entrambe trasmesse tra Rai e Eurosport. In parallelo trovano spazio anche i Mondiali indoor di atletica, con la sessione mattutina prevista dalle 10.05, le gare di sci alpino a Kvitfjell, tra discesa maschile e femminile.

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Non mancano poi il biathlon con gli inseguimenti di Oslo, il salto con gli sci a Vikersund, lo snowboard, lo sci di fondo e persino il triathlon, in una fascia oraria che offre davvero opzioni per ogni tipo di appassionato.

Nel pomeriggio e in serata riflettori su Sinner, MotoGP e calcio

Dal tardo pomeriggio in poi il palinsesto si accende ulteriormente, A Miami, dalle 16.00, prende il via il secondo turno dei tabelloni ATP e WTA, con Sinner-Dzumhur previsto come secondo match della programma non prima delle 18.00.

Grande attenzione anche per la MotoGP, con qualifiche e Sprint del GP del Brasile, mentre il calcio offre un meno molto ampio tra Serie A, campionati esteri e femminile. Insomma serata spicca soprattutto Milan-Torino alle 18.00, ma la giornata resta intensa fino a tardi, confermando un sabato densissimo e molto vario per chi ama seguire lo sport in TV.