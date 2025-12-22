Rugby su Sky e NOW: derby italiano Zebre-Benetton e big match europei nel weekend

Tra Natale e Capodanno grande spettacolo ovale nella Casa dello Sport: United Rugby Championship e Top 14 protagonisti su Sky Sport Arena e NOW.

Sarà un fine settimana di grande rugby internazionale quello in arrivo tra Natale e Capodanno, con la palla ovale protagonista su Sky e in streaming su NOW. In programma sfide di altissimo livello tra United Rugby Championship e Top 14 francese, con particolare attenzione al derby italiano tra Zebre e Benetton Treviso.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Derby italiano nello United Rugby Championship

L’ottava giornata dello United Rugby Championship propone uno degli appuntamenti più attesi della stagione per il pubblico italiano. Sabato 27 dicembre alle ore 15.30, in diretta su Sky Sport Arena e NOW, le Zebre ospitano la Benetton Treviso in un derby che mette in palio punti pesanti e orgoglio.

Sempre sabato sera, alle 20.45, riflettori puntati su un grande classico del rugby europeo: Munster-Leinster, sfida irlandese ad altissima intensità, anch’essa in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

Top 14: Tolosa-La Rochelle chiude il weekend

Come da tradizione, il fine settimana si chiuderà con il Top 14 francese, considerato il campionato nazionale di maggiore qualità in Europa. Domenica 28 dicembre alle 21.05, spazio a Tolosa-La Rochelle, big match valido per la 14ª giornata, trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

Durante il weekend non mancheranno aggiornamenti, interviste e highlights su Sky Sport 24, oltre alla copertura completa sui canali social ufficiali di @SkySport, sul sito skysport.it e sulla App Sky Sport.

Programmazione rugby su Sky e NOW

Sabato 27 dicembre

Zebre – Benetton Treviso

Ore 15.30 – Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Pierantozzi / De Rossi

Munster – Leinster

Ore 20.45 – Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Malpezzi / Frati

Domenica 28 dicembre