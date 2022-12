Reggina-Frosinone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Reggina-Frosinone, match della sedicesima giornata di Serie B 2022/2023. La partita, in programma alle 15:00 di giovedì 8 dicembre, sarà trasmessa su Sky, Dazn ed HelbizLive e rappresenta uno scontro diretto vero e proprio per i due allenatori. Filippo Inzaghi contro Fabio Grosso in un confronto tra campioni del mondo ma soprattutto tra primi della classe: 32 punti per Grosso, 29 per Inzaghi. Ora il confronto diretto, con Sportface.it che vi offrirà una diretta testuale.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE