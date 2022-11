Il programma e i telecronisti sulla Rai di Olanda-Ecuador, match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Tutto pronto nel girone A per questo scontro che mette di fronte due squadre che all’esordio hanno vinto. A questo punto, ripetersi può valere di fatto gli ottavi di finale, dunque ghiotta occasione sia per gli oranje che per la tricolor. Si parte alle ore 17 di venerdì 25 novembre, chi vincerà?

Olanda-Ecuador sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela.