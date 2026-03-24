Martedì di grande sport in tv: tra Miami, Lillehammer e le coppe europee

Il programma sportivo di martedì 24 marzo offre una giornata particolarmente intensa, capace di accompagnare gli appassionati dalla mattina fino alla tarda serata. Il meno è vario e attraversa discipline molto diverse: si parte con lo sci alpino, protagonista con le Finali di Coppa del Mondo a Lillehammer, si passa poi al ciclismo con il Giro di Catalogna e al tennis di alto livello da Miami, per arrivare in serata alla pallanuoto, al basket di Eurolega e a due appuntamenti importanti nel volley maschile e femminile.

In questo quadro, uno dei momenti più attesi riguarda il ritorno in campo di Jannik Sinner negli ottavi del Masters 1000 di Miami contro Alex Michelsen, inserito in una giornata che promette davvero poco respiro per chi ama seguire lo sport in TV.

Mattinata tra neve, strada e racchette

La prima parte della giornata è dominata soprattutto dallo sci alpino. A Lillehammer vanno infatti in scena le prove tecniche delle Finali di Coppa del Mondo 2025-2026, con il gigante maschile previsto alle 9.30 e alle 12.30 e lo slalom femminile in programma alle 10.30 e alle 13.30. In parallelo, il pomeriggio sportivo comincia a prendere forma anche con il ciclismo, grazie alla seconda tappa del Giro di Catalogna, trasmessa a partire dalle 13.10.

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Dalle 16.00 si entra poi nel vivo con il tennis di Miami: da una parte i quarti di finale del WTA 1000, dall’altra gli ottavi dell’ATP Masters 1000, con Sinner atteso nel terzo match delle 17.00 e non prima delle 21.00 italiane. È una fascia oraria molto densa, in cui lo spettatore si ritrova praticamente costretto a scegliere.

La serata accende coppe e grandi sfide

La fascia serale completa il quadro con alcuni appuntamenti di notevole peso internazionale. Alle 18.30 la pallanuoto propone la sfida di Champions League tra Olympiacos e Brescia, mentre alle 19.00 tocca al basket con AS Monaco-Olimpia Milano in Eurolega, partita importante nel cammino europeo dell’EA7. Alle 20.00 spazio anche alla pallavolo maschile con l’andata dei quarti di Champions League tra Guaguas Las Palmas e Perugia, prima di chiudere alle 20.30 con la Serie A1 femminile e gara 3 di semifinale tra Conegliano e Novara.

In sostanza, è una di quelle giornate in cui la definizione di “Palinsesto completo” non è affatto esagerata: tra sport individuali e discipline di squadra, il martedì televisivo propone un’offerta ampia, continua e di alto profilo tecnico.