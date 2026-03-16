Lunedì di sport in tv: poche gare, ma appuntamenti da seguire fino a notte

Il programma sportivo di lunedì 16 marzo non presenza un numero altissimo di eventi, ma offre comunque diversi appuntamenti distribuiti nell’arco dell’intera giornata, fino a notte inoltrata. Tra i temi principali ci sono il percorso del Mondiale femminile di curling, le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile, i posticipi di Serie A ma soprattutto il World Baseball Classic, che entra nella sua fase più clou, le semifinali.

In particolare attenzione alla sfida tra Italia e Venezuela, mentre sul ghiaccio di Calgary la squadra guidata da Stefania Costantini affronta due nuovi impegni nel round robin.

Tra mattina e sera spazio a calcio, curling e basket

Nelle prime ore della giornata il palinsesto si apre con il basket, sia. livello internazionale che con l’NBA, affiancato da una semifinale del World Baseball Classic. Successivamente il calendario si sposta su calcio e curling: a mezzogiorno è in programma la sfida tra Sassuolo ed Inter per la Serie A Femminile, mentre nel pomeriggio torna l’appuntamento con il Mondiale femminile di curling.

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In serata, invece, trovano spazio due sfide calcistiche interessanti: Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza all’ultimo punto, e Brentford-Wolves, partite alle quali si aggiunge anche quella tra Rayo e Levante.

La notte si accende con l’Italia del baseball

La fascia più attesa resta però quella notturna, quando il baseball diventa il centro del programma. Dopo la prima semifinale tra Repubblica Dominicana e Stati Uniti, il momento più importante per il pubblico tricolore è sicuramente la sfida tra Italia e Venezuela, in programma all’una di notte e valida per l’ultimo posto nella finale del World Baseball Classic. L’incontro sarà disponibile sia in chiaro su Rai 2 che sui canali Sky Sport, oltre che su varie piattaforme streaming.

In parallelo continua anche il percorso dell’Italia nel curling femminile nel mondiale, con la sfida contro la Cina prevista in serata. Insomma, non una giornata affollatissima ma comunque importante.