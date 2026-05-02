Ribaltone Vlahovic, ha deciso: lo ha già comunicato alla Juve

Il bomber della Juventus Dusan Vlahovic ha preso la decisione sul suo futuro: comunicata la scelta anche al club

Oggi contro il Verona potrebbe tornare a calcare il campo: Dusan Vlahovic è pronto dopo aver smaltito il secondo infortunio stagionale. Spera di poter dare il suo contributo nelle ultime quattro partite del campionato, trascinare magari a suon di gol la Juventus in Champions League.

Quattro partite, quattro finali usando una terminologia molto cara agli allenatori quando la stagione sta per volgere al termine. Non la ricorderà certo con piacere quest’annata il bomber serbo, tra polemiche, difficoltà e infortuni, però gli servirà in futuro per migliorare ancora.

Un futuro ancora da scrivere con il dilemma che sta accompagnando la Juventus: in attacco il prossimo anno ci sarà ancora Vlahovic oppure no. Prima del secondo infortunio tutto sembrava quasi scontato: il rinnovo era improvvisamente vicino, con un accordo per un prolungamento breve a cifre simili a quelle di Yildiz. Il nuovo ko ha bloccato la trattativa, almeno ufficialmente, con Comolli che ha rimandato qualsiasi discorso al termine del campionato.

Sotto traccia però qualcosa continua a muoversi e, mentre la pista Milan si fa più fredda, quella di restare in bianconero sembra essere sempre più probabile. Anche perché c’è una novità che porta proprio in questa direzione.

Vlahovic medita il cambio agente: assist alla Juve

Già nelle scorse settimane, Dusan Vlahovic aveva messo al centro delle trattative per il rinnovo il padre Milos, facendo parlare la società con lui, relegando un po’ ai margini lo storico agente Darko Ristic, da sempre sostenitore dell’addio alla Juventus come scelta migliore per il suo assistito.

Proprio per questo si racconta che l’attaccante serbo stia valutando anche un possibile cambio di agente a breve, per far sì che la trattativa venga gestita da un altro procuratore. Una decisione non ancora confermata, quindi che non ha il carattere dell’ufficialità, ma della quale si chiacchiera tanto tra gli addetti ai lavori.

Dovesse davvero essere così, si potrebbe leggere la scelta di Vlahovic come un assist alla Juve e una conferma della sua volontà di restare bianconero. Del resto, almeno per il momento, al serbo non è arrivata nessuna offerta da parte di big europee in grado di tentarlo e portarlo lontano da Torino. Anche per questo il rinnovo sembra essere l’ipotesi più probabile.

E magari segnare il gol Champions potrebbe essere il preludio alla firma sul contratto: poche settimane e si scoprirà quale sarà davvero il futuro di Vlahovic.