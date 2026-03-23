Lunedì di sport in TV: il programma del 23 marzo e dove vedere le gare

Il panorama sportivo di questo lunedì 23 marzo si presenta ricco di appuntamenti, con l’Italia protagonista in più sport. La settimana si apre sotto il segno del grande tennis mondiale, ma non mancano ciclismo, basket femminile ed il calcio con le categorie inferiori.
Sport in tv: gli appuntamenti di oggi 23 marzo
Giornata importanti di sport oggi con il tennis che è di scena a Miami, in Florida, dove prosegue il torneo combined 1000 di Miami. L’attenzione del pubblico italiano è tutta rivolta a Jannik Sinner, attuale numero 2 del ranking ATP, impegnato nel completare l’ambiziosa doppietta di tornei americani di inizio primavera. L’azzurro scenderà in campo allo Stadium dei Miami Gardens per affrontare il francese Corentin Moutet nel match valido per i sedicesimi di finale.
L’altoatesino parte con i favori del pronostico ma guai a sottovalutare l’avversario visto che l’inciamo è dietro l’angolo, come accaduto ad Alacaraz, uscito prematuramente dal torneo.
In campo femminile, fuori la Paolini nel singolo, per i colori azzurri spicca l’impegno nel torneo di doppio delle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia d’oro del tennis italiano spera nell’accesso ai quarti di finale sfidando il duo composto da Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls.
Nel pomeriggio spazio anche al ciclismo che dopo la Milano-Sanremo si sposta in Spagna per il via del Giro di Catalogna,. La frazione inaugurale metterà subito alla prova la condizione dei corridori, offrendo le prime salite. L
In serata, il focus si sposta sui parquet della Serie A di basket femminile. Iniziano infatti i playoff scudetto con le gare-1 dei quarti di finale, momenti in cui la tensione agonistica raggiunge l’apice. Gli scontri tra Venezia e San Martino di Lupari, così come la sfida tra Campobasso e Roseto, promettono scintille.
Per il calcio spazio alla Serie C che offre sfide importanti e punti pesanti per la promozione, con Catania e Salernitana impegnate in match casalinghi di grande richiamo per le rispettive tifoserie.
Oggi in tv: dove vedere tutte le gare
|Orario
|Evento Sportivo
|Canale TV / Piattaforma Streaming
|00:00
|Tennis ATP Miami: Sedicesimi di Finale (Sessione notturna)
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, NOW, Sky Go
|00:10
|Basket NCAA: March Madness (Florida-Iowa)
|DAZN
|01:00
|Basket NBA: Boston Celtics-Minnesota Timberwolves
|Sky Sport Basket, NOW, Sky Go
|13:00
|Ciclismo: Giro di Catalogna (1ª Tappa)
|Eurosport 2, Discovery+, DAZN (dalle 15:20)
|16:00
|Tennis WTA Miami: Ottavi di Finale (Singolo/Doppio)
|Sky Sport Tennis, SuperTennis, NOW, Sky Go
|19:00
|Tennis ATP Miami: Jannik Sinner vs Corentin Moutet
|Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, NOW, Sky Go
|19:30
|Basket Femm.: Venezia vs San Martino (Gara-1 Playoff)
|FLIMA TV
|20:30
|Basket Femm.: Campobasso vs Roseto (Gara-1 Playoff)
|FLIMA TV
|20:30
|Calcio Serie C: Catania vs Casarano
|Rai Sport HD, Sky Sport (251), NOW
|20:30
|Calcio Serie C: Monopoli vs Benevento
|Sky Sport (252), NOW
|20:30
|Calcio Serie C: Salernitana vs Team Altamura
|Sky Sport (253), NOW
|21:30
|Pallanuoto Femm.: Genova vs Trieste
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