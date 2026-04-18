Laureus Awards 2026 in diretta su Sky: lunedì 20 aprile la notte degli “Oscar dello Sport”

La cerimonia dal Palacio de Cibeles di Madrid sarà presentata da Novak Djokovic ed Eileen Gu. Diretta su Sky Sport Arena dalle 20.
Tornano i Laureus World Sports Awards, considerati gli “Oscar dello Sport”, che celebrano le eccellenze sportive a livello mondiale. L’edizione 2026 sarà trasmessa lunedì 20 aprile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
La cerimonia si svolgerà nella suggestiva cornice del Palacio de Cibeles, dove saranno premiati campioni olimpici, recordman e protagonisti dello sport internazionale che si sono distinti nell’ultimo anno.
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Per la prima volta la conduzione sarà affidata a due icone dello sport mondiale: il campione di tennis Novak Djokovic e la sciatrice freestyle Eileen Gu, protagonisti di una serata che celebra talento, impegno e successi ai massimi livelli.
La diretta inizierà alle ore 20 su Sky Sport Arena con il racconto affidato a Nicola Roggero e Francesco Pierantozzi. Già dal pomeriggio, su Sky Sport 24, collegamenti dal red carpet con l’inviata Valentina Fass, pronta a raccogliere interviste e commenti dei protagonisti.
I Laureus Awards rappresentano uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama sportivo globale, assegnati ogni anno ai migliori atleti e alle migliori squadre del mondo per celebrare risultati, storie di successo e valori dello sport.
Programmazione tv
Lunedì 20 aprile
- Ore 20 – Laureus World Sports Awards 2026
Diretta su Sky Sport Arena e NOW