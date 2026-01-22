Juventus-Napoli accende il weekend: Serie A, calcio internazionale e Serie C in diretta su Sky e NOW

Dalla sfida dell’Allianz Stadium al grande calcio europeo e alla Serie C: quattro giorni di partite, studi e approfondimenti nella Casa dello Sport

Un altro fine settimana ad altissima intensità calcistica è pronto a prendersi la scena su Sky e in streaming su NOW, con la Serie A Enilive 2025/2026, il grande calcio internazionale e l’intera Serie C Sky Wifi.

Il piatto forte è senza dubbio Juventus-Napoli, terzo scontro diretto stagionale tra big, in programma domenica 25 gennaio alle 18 all’Allianz Stadium, ma il palinsesto offre un racconto totale del calcio, tra campionati italiani, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Serie C.

Sky garantirà per tutta la stagione:

114 partite di Serie A in co-esclusiva

Skylights di tutte le 380 gare

Inviati su ogni campo

Analisi con Sky Sport Tech e Sky Sport Skill

Un racconto a 360 gradi, dentro e fuori dal campo.

Serie A Enilive 2025/2026 – 22ª giornata

📅 Da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio

Il big match: Juventus-Napoli

Domenica 25 gennaio alle 18.00, va in scena Juventus-Napoli, grande classica del calcio italiano e crocevia fondamentale per la corsa ai vertici.

JUVENTUS-NAPOLI

📺 Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

📡 Streaming su NOW

🎙️ Telecronaca Federico Zancan

🎤 Commento Riccardo Montolivo

📍 Inviati Francesco Cosatti, Giovanni Guardalà, Massimo Ugolini

Ampio pre e postpartita con studi dedicati, collegamenti dallo stadio e dalla città.

Le altre partite della 22ª giornata su Sky

Venerdì 23 gennaio

STUDI

Dalle 22.45

Calciomercato – L’Originale

Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Massimo Marianella, Riccardo Montolivo, Massimo Gobbi, Fabio Quagliarella

Sabato 24 gennaio

LECCE-LAZIO – ore 20.45

📺 Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

🎙️ Riccardo Gentile

🎤 Lorenzo Minotti

📍 Inviati Francesco Modugno, Matteo Petrucci

STUDI

Dalle 14

La Casa dello Sport – Day

Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Gianfranco Teotino

Dalle 20 e dalle 22.40

Sky Saturday Night

Giorgia Cenni, Paolo Condò, Fernando Orsi, Marco Bucciantini

Domenica 25 gennaio

STUDI

Dalle 12

La Casa dello Sport – Day

Cristiana Buonamano, Fabio Quagliarella, Paolo Assogna

Dalle 15.30

Sky Sunday Football

Leo Di Bello, Giancarlo Marocchi, Faouzi Ghoulam, Stefano Borghi

Dalle 20 e dalle 22.40

Sky Calcio Club

Fabio Tavelli, Marocchi, Ghoulam, Borghi, Montolivo (da Torino), Bergomi, Marchegiani, Costacurta, Florenzi, De Grandis, Valentina Mariani

Dalle 20.45

Campo Aperto Serie A

Lunedì 26 gennaio

VERONA-UDINESE – ore 20.45

📺 Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

🎙️ Daniele Barone

🎤 Massimo Gobbi

📍 Inviati Marina Presello, Marco Nosotti

STUDI

Dalle 22.45

Calciomercato – L’Originale

Bonan, Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Fernando Orsi

Calcio internazionale su Sky e NOW

Premier League – 23ª giornata

Sabato 24 gennaio

13.30 West Ham-Sunderland – Sky Sport Uno, 257, 4K

16.00 Manchester City-Wolverhampton – Sky Sport Uno

16.00 Burnley-Tottenham – Sky Sport Max

16.00 Fulham-Brighton – Sky Sport Mix

18.30 Bournemouth-Liverpool – Sky Sport Uno, 4K

Domenica 25 gennaio

15.00 Crystal Palace-Chelsea – Sky Sport Uno

15.00 Newcastle-Aston Villa – Sky Sport Arena, 4K

15.00 Brentford-Nottingham Forest – Sky Sport Mix

17.30 Arsenal-Manchester United – Sky Sport Arena

Lunedì 26 gennaio

21.00 Everton-Leeds – Sky Sport Arena, 4K

Bundesliga – 19ª giornata

Venerdì 23

20.30 St. Pauli-Amburgo – Sky Sport Max

Sabato 24

15.30 Bayern Monaco-Augsburg – Sky Sport Arena

18.30 Union Berlino-Borussia Dortmund – Sky Sport Arena, 256

Domenica 25

15.30 Borussia M’gladbach-Stoccarda – Sky Sport 258

17.30 Friburgo-Colonia – Sky Sport 257

Recuperi – Martedì 27

20.30 St. Pauli-Lipsia – Sky Sport Calcio

20.30 Werder Brema-Hoffenheim – Sky Sport Max

Ligue 1 – 19ª giornata

Venerdì 23

20.00 Auxerre-PSG – Sky Sport Calcio

Sabato 24

21.05 Marsiglia-Lens – Sky Sport Uno, 252

Domenica 25

20.45 Lille-Strasburgo – Sky Sport Calcio

Serie C Sky Wifi 2025/2026 – 23ª giornata

📺 Tutte le 1.143 partite solo su Sky e NOW

Venerdì 23

20.30 Triestina-Lumezzane

20.30 Giugliano-Cavese

Sabato 24

Ore 14.30

Benevento-Siracusa

Union Brescia-Renate

Carpi-Ternana

Torres-Bra

Latina-Foggia

Albinoleffe-Trento

Ore 17.30

Ravenna-Guidonia

Crotone-Potenza

Sambenedettese-Pianese

Casarano-AZ Picerno

Virtus Verona-Pro Vercelli

Domenica 25

Ore 12.30

Arezzo-Juventus Next Gen

Team Altamura-Atalanta U23

Ore 14.30

Catania-Cosenza

Sorrento-Salernitana

Ascoli-Perugia

Casertana-Trapani

Giana Erminio-Arzignano

Novara-Pro Patria

Ore 17.30

Livorno-Vis Pesaro

Pineto-Campobasso

Gubbio-Forlì

Alcione Milano-Dolomiti Bellunesi

Pergolettese-Ospitaletto

Ore 20.30

Audace Cerignola-Monopoli

Lunedì 26

20.30 Lecco-Inter U23

20.30 L.R. Vicenza-Cittadella

Coppa Italia Serie C – Semifinali ritorno

Mercoledì 28 gennaio

14.30 Latina-Renate

18.00 Potenza-Ternana

Il cuore del weekend

In mezzo a questo calendario sterminato, Juventus-Napoli è il centro emotivo e sportivo del fine settimana: una sfida che vale punti, prestigio e direzione di stagione.

Sky la racconta con la sua squadra migliore, dentro uno dei weekend più ricchi dell’anno per il calcio italiano e internazionale.