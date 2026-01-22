Juventus-Napoli accende il weekend: Serie A, calcio internazionale e Serie C in diretta su Sky e NOW

Dalla sfida dell’Allianz Stadium al grande calcio europeo e alla Serie C: quattro giorni di partite, studi e approfondimenti nella Casa dello Sport
Un altro fine settimana ad altissima intensità calcistica è pronto a prendersi la scena su Sky e in streaming su NOW, con la Serie A Enilive 2025/2026, il grande calcio internazionale e l’intera Serie C Sky Wifi.
Il piatto forte è senza dubbio Juventus-Napoli, terzo scontro diretto stagionale tra big, in programma domenica 25 gennaio alle 18 all’Allianz Stadium, ma il palinsesto offre un racconto totale del calcio, tra campionati italiani, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Serie C.
Sky garantirà per tutta la stagione:
114 partite di Serie A in co-esclusiva
Skylights di tutte le 380 gare
Inviati su ogni campo
Analisi con Sky Sport Tech e Sky Sport Skill
Un racconto a 360 gradi, dentro e fuori dal campo.
Serie A Enilive 2025/2026 – 22ª giornata
📅 Da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio
Il big match: Juventus-Napoli
Domenica 25 gennaio alle 18.00, va in scena Juventus-Napoli, grande classica del calcio italiano e crocevia fondamentale per la corsa ai vertici.
JUVENTUS-NAPOLI
📺 Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K
📡 Streaming su NOW
🎙️ Telecronaca Federico Zancan
🎤 Commento Riccardo Montolivo
📍 Inviati Francesco Cosatti, Giovanni Guardalà, Massimo Ugolini
Ampio pre e postpartita con studi dedicati, collegamenti dallo stadio e dalla città.
Le altre partite della 22ª giornata su Sky
Venerdì 23 gennaio
STUDI
Dalle 22.45
Calciomercato – L’Originale
Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Massimo Marianella, Riccardo Montolivo, Massimo Gobbi, Fabio Quagliarella
Sabato 24 gennaio
LECCE-LAZIO – ore 20.45
📺 Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K
🎙️ Riccardo Gentile
🎤 Lorenzo Minotti
📍 Inviati Francesco Modugno, Matteo Petrucci
STUDI
Dalle 14
La Casa dello Sport – Day
Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Gianfranco Teotino
Dalle 20 e dalle 22.40
Sky Saturday Night
Giorgia Cenni, Paolo Condò, Fernando Orsi, Marco Bucciantini
Domenica 25 gennaio
STUDI
Dalle 12
La Casa dello Sport – Day
Cristiana Buonamano, Fabio Quagliarella, Paolo Assogna
Dalle 15.30
Sky Sunday Football
Leo Di Bello, Giancarlo Marocchi, Faouzi Ghoulam, Stefano Borghi
Dalle 20 e dalle 22.40
Sky Calcio Club
Fabio Tavelli, Marocchi, Ghoulam, Borghi, Montolivo (da Torino), Bergomi, Marchegiani, Costacurta, Florenzi, De Grandis, Valentina Mariani
Dalle 20.45
Campo Aperto Serie A
Lunedì 26 gennaio
VERONA-UDINESE – ore 20.45
📺 Sky Sport Calcio, Sky Sport 251
🎙️ Daniele Barone
🎤 Massimo Gobbi
📍 Inviati Marina Presello, Marco Nosotti
STUDI
Dalle 22.45
Calciomercato – L’Originale
Bonan, Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Fernando Orsi
Calcio internazionale su Sky e NOW
Premier League – 23ª giornata
Sabato 24 gennaio
13.30 West Ham-Sunderland – Sky Sport Uno, 257, 4K
16.00 Manchester City-Wolverhampton – Sky Sport Uno
16.00 Burnley-Tottenham – Sky Sport Max
16.00 Fulham-Brighton – Sky Sport Mix
18.30 Bournemouth-Liverpool – Sky Sport Uno, 4K
Domenica 25 gennaio
15.00 Crystal Palace-Chelsea – Sky Sport Uno
15.00 Newcastle-Aston Villa – Sky Sport Arena, 4K
15.00 Brentford-Nottingham Forest – Sky Sport Mix
17.30 Arsenal-Manchester United – Sky Sport Arena
Lunedì 26 gennaio
21.00 Everton-Leeds – Sky Sport Arena, 4K
Bundesliga – 19ª giornata
Venerdì 23
20.30 St. Pauli-Amburgo – Sky Sport Max
Sabato 24
15.30 Bayern Monaco-Augsburg – Sky Sport Arena
18.30 Union Berlino-Borussia Dortmund – Sky Sport Arena, 256
Domenica 25
15.30 Borussia M’gladbach-Stoccarda – Sky Sport 258
17.30 Friburgo-Colonia – Sky Sport 257
Recuperi – Martedì 27
20.30 St. Pauli-Lipsia – Sky Sport Calcio
20.30 Werder Brema-Hoffenheim – Sky Sport Max
Ligue 1 – 19ª giornata
Venerdì 23
20.00 Auxerre-PSG – Sky Sport Calcio
Sabato 24
21.05 Marsiglia-Lens – Sky Sport Uno, 252
Domenica 25
20.45 Lille-Strasburgo – Sky Sport Calcio
Serie C Sky Wifi 2025/2026 – 23ª giornata
📺 Tutte le 1.143 partite solo su Sky e NOW
Venerdì 23
20.30 Triestina-Lumezzane
20.30 Giugliano-Cavese
Sabato 24
Ore 14.30
Benevento-Siracusa
Union Brescia-Renate
Carpi-Ternana
Torres-Bra
Latina-Foggia
Albinoleffe-Trento
Ore 17.30
Ravenna-Guidonia
Crotone-Potenza
Sambenedettese-Pianese
Casarano-AZ Picerno
Virtus Verona-Pro Vercelli
Domenica 25
Ore 12.30
Arezzo-Juventus Next Gen
Team Altamura-Atalanta U23
Ore 14.30
Catania-Cosenza
Sorrento-Salernitana
Ascoli-Perugia
Casertana-Trapani
Giana Erminio-Arzignano
Novara-Pro Patria
Ore 17.30
Livorno-Vis Pesaro
Pineto-Campobasso
Gubbio-Forlì
Alcione Milano-Dolomiti Bellunesi
Pergolettese-Ospitaletto
Ore 20.30
Audace Cerignola-Monopoli
Lunedì 26
20.30 Lecco-Inter U23
20.30 L.R. Vicenza-Cittadella
Coppa Italia Serie C – Semifinali ritorno
Mercoledì 28 gennaio
14.30 Latina-Renate
18.00 Potenza-Ternana
Il cuore del weekend
In mezzo a questo calendario sterminato, Juventus-Napoli è il centro emotivo e sportivo del fine settimana: una sfida che vale punti, prestigio e direzione di stagione.
Sky la racconta con la sua squadra migliore, dentro uno dei weekend più ricchi dell’anno per il calcio italiano e internazionale.