Il grande hockey su ghiaccio italiano inaugura la Milano Santagiulia Arena su Sky e NOW

Finali Scudetto e Coppa Italia in diretta nel weekend del 10 e 11 gennaio: quattro sfide decisive tra i migliori team italiani nella nuova arena olimpica.

Il meglio dell’hockey su ghiaccio italiano va in scena nel weekend su Sky e NOW, con un evento che unisce sport, spettacolo e futuro olimpico. Sabato 10 e domenica 11 gennaio la nuovissima Milano Santagiulia Ice Hockey Arena apre ufficialmente le sue porte ospitando le Milano Hockey Finals, la due giorni che assegnerà due trofei storici: il 92° Scudetto italiano e la 30ª Coppa Italia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’impianto milanese, destinato a essere uno dei palcoscenici dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, sarà inaugurato proprio con quattro match di altissimo livello, tutti in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Quattro partite, due titoli in palio

Il programma si apre sabato con le semifinali Scudetto della IHL Serie A, che vedranno affrontarsi alcune delle squadre più titolate del panorama nazionale. Domenica, invece, sarà la giornata delle finali, con prima l’assegnazione della Coppa Italia e poi, in serata, la sfida che decreterà il campione d’Italia 2025/26.

Le telecronache delle Milano Hockey Finals saranno affidate a Danilo Freri e Pietro Nicolodi, voci di riferimento dell’hockey su ghiaccio italiano.

🏒 Programmazione completa – Milano Hockey Finals su Sky e NOW

Sabato 10 gennaio

Ore 15.30 – Asiago vs Cortina

1ª semifinale IHL Serie A

Diretta su Sky Sport Arena e NOW

Ore 20.00 – Rittner Buam vs Vipiteno

2ª semifinale IHL Serie A

Diretta su Sky Sport Arena e NOW

Domenica 11 gennaio

Ore 15.30 – Finale Coppa Italia

(tra le vincenti delle semifinali Caldaro-Varese e Alleghe-Appiano)

Diretta su Sky Sport Arena e NOW

Ore 20.00 – Finale Scudetto IHL Serie A 2025/26

(tra le vincenti delle semifinali di sabato)

Diretta su Sky Sport Arena e NOW

Un fine settimana imperdibile per gli appassionati, che unisce la tradizione dell’hockey italiano a uno sguardo verso il futuro olimpico, con Milano pronta a diventare uno dei cuori pulsanti del ghiaccio europeo.