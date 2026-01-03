Grande tennis su Sky e NOW: quattro tornei in diretta dal 4 all’11 gennaio 2026

Il tennis su Sky e NOW inaugura il 2026 con una settimana ricchissima: quattro tornei ATP e WTA in diretta, con Sky Sport Tennis al centro della programmazione e la possibilità di scegliere ogni campo.

Il tennis su Sky e NOW riparte con una settimana di grande spettacolo internazionale. Da domenica 4 a domenica 11 gennaio 2026, gli appassionati potranno seguire in diretta quattro tornei tra circuito maschile ATP e femminile WTA, trasmessi sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Si tratta di due appuntamenti ATP e due WTA, che aprono ufficialmente la nuova stagione e accompagnano i giocatori verso i primi grandi obiettivi dell’anno.

Tennis su Sky e NOW, i tornei in programma

Nel circuito maschile saranno trasmessi in esclusiva due eventi ATP 250:

ATP 250 Brisbane International presented by ANZ, a Brisbane

ATP 250 Bank of China Hong Kong Tennis Open, a Hong Kong

Per quanto riguarda il circuito femminile, spazio a:

WTA 500 Brisbane International presented by ANZ, a Brisbane

WTA 250 ASB Classic, ad Auckland

Quattro tornei in contemporanea che confermano il ruolo centrale del tennis su Sky e NOW nella copertura dei grandi eventi internazionali.

Sky Sport Tennis, il “campo centrale” del grande tennis

Sky Sport Tennis, disponibile anche in streaming su NOW, sarà il vero “campo centrale” della settimana. Sul canale di riferimento per gli appassionati sarà possibile seguire in diretta, con commento in italiano, tutti i match con protagonisti i giocatori italiani, oltre alle sfide più importanti dei tabelloni.

Alcuni incontri saranno trasmessi anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, ampliando ulteriormente l’offerta editoriale dedicata al tennis su Sky e NOW.

Come scegliere il campo: Sky Sport Plus ed Extra Match

Per vivere il tennis in modo ancora più completo, Sky e NOW mettono a disposizione servizi dedicati.

I clienti Sky possono accedere a Sky Sport Plus direttamente dal canale Sky Sport Tennis (203), utilizzando il tasto verde del telecomando Sky Q o l’interattività di Sky Glass connesso a internet. Il servizio consente di scegliere il campo da seguire e di consultare in tempo reale le classifiche ATP e WTA di singolare.

Per i clienti NOW è invece disponibile Extra Match, che offre canali aggiuntivi per seguire in diretta le partite dai campi di gioco, con immagini curate e prodotte da ATP e WTA.

La programmazione del tennis su Sky e NOW giorno per giorno

La settimana si apre domenica 4 gennaio con una lunga diretta notturna e mattutina su Sky Sport Tennis dedicata ai tornei di Brisbane, affiancata dalla copertura su Sky Sport Uno.

Da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio, il tennis su Sky e NOW accompagnerà gli spettatori per tutta la notte e la mattinata, con ampie finestre di diretta su Sky Sport Tennis e collegamenti su Sky Sport Uno.

Sabato 10 gennaio sarà il giorno delle semifinali, con una programmazione serrata tra Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, dedicata ai match decisivi di Brisbane, Auckland e Hong Kong.

Domenica 11 gennaio gran finale con le partite che assegneranno i titoli: le finali WTA di Auckland e Brisbane e le finali ATP di Hong Kong e Brisbane, tutte in diretta sui canali Sky Sport.

La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Domenica 4 gennaio

Dalle 2 alle 11 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei tornei ATP Brisbane e WTA Brisbane

Dalle 7.45 alle 11 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei tornei ATP Brisbane e WTA Brisbane

Lunedì 5 gennaio

Dalle 23.30 (di domenica 4) alle 13.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 13.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Martedì 6 gennaio

Dalle 23.30 (di lunedì 5) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 7 gennaio

Dalle 23.30 (di martedì 6) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Giovedì 8 gennaio

Dall’1 alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Venerdì 9 gennaio

Dalle 23.30 (di giovedì 8) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Sabato 10 gennaio

Alle 2 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale WTA Brisbane

Alle 4 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale ATP Brisbane

Alle 5.30 in diretta su Sky Sport Arena la 1^ semifinale WTA Auckland

Alle 6 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale WTA Brisbane

Alle 7.30 in diretta su Sky Sport Arena la 2^ semifinale WTA Auckland

Alle 8.30 in diretta su Sky Sport Uno la 1^ semifinale ATP Hong Kong

Alle 9.30 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale ATP Brisbane

Alle 10.30 in diretta su Sky Sport Uno la 2^ semifinale ATP Hong Kong

Domenica 11 gennaio

Alle 5 in diretta su Sky Sport Arena la finale WTA Auckland

Alle 7 in diretta su Sky Sport Tennis la finale WTA Brisbane

Alle 8.30 in diretta su Sky Sport Uno la finale ATP Hong Kong

Alle 9.30 in diretta su Sky Sport Tennis la finale ATP Brisbane