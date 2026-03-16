GP di Cina di F1 e finale di Indian Wells: numeri da record su Sky Sport

La domenica di sport su Sky conquista il pubblico: il primo trionfo in F1 di Andrea Kimi Antonelli richiama 1,19 milioni di spettatori in diretta e 1,42 milioni in differita su TV8. La finale di Indian Wells tra Sinner e Medvedev supera il milione con 2,76 milioni di contatti unici.

Una domenica di sport da record per Sky. Il 15 marzo la Casa dello Sport ha messo in fila due grandi eventi — il GP di Cina di Formula 1 e la finale del Masters 1000 di Indian Wells — raccogliendo ascolti di rilievo su entrambi i fronti.

Il GP di Cina: Antonelli fa impazzire il pubblico

Il Gran Premio di Cina, trasmesso in diretta dalle 8 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, è stato seguito da 1 milione 190 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 1 milione 709 mila contatti unici e il 16,9% di share. Il post gara ha registrato 699 mila spettatori medi complessivi. La differita su TV8 dalle 14, con l’emozionante primo trionfo in Formula 1 di Andrea Kimi Antonelli, ha raccolto 1 milione 419 mila spettatori medi e il 10,6% di share.

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Indian Wells: Sinner-Medvedev supera il milione

Anche il tennis ha fatto il pieno di pubblico. La finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, trasmessa dalle 22.26 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, è stata seguita da oltre 1 milione di spettatori medi complessivi in total audience, con il 7,3% di share e 2 milioni 762 mila contatti unici. Il match si è concluso con il trionfo dell’azzurro.