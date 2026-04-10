Giorgia’s secret è l’appuntamento più atteso del finale di stagione in Serie A: primo ospite Diego Milito

Ai segreti ci si avvicina piano, trovando la giusta prospettiva, smussando gli angoli, dosando il tempo: in questa produzione firmata Sportface in associazione con Motion Entertainment, Giorgia Rossi svela su DAZN ciò che i grandi campioni non vi avevano mai raccontato finora.

La prima puntata di Giorgia’s Secret con Diego Milito

Si parte subito forte, arrivando al trono, o quasi: Diego Milito è il protagonista di questa prima puntata, proprio nella vigilia della sfida che i nerazzurri disputeranno contro il Como, orfani di Lautaro Martinez, invitato proprio dal Principe ad una scelta clamorosa, che potete scoprire gustandovi la prima puntata.

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Ma non c’è solo l’attualità tra gli che l’argentino ha trattato. Oltre all’invito al Toro, Milito si racconta tra aneddoti inediti e quel carisma che lo ha reso leggenda. Storia e presente si intrecciano costantemente, in un format che rappresenta un unicum nell’offerta sportiva (ma non solo) di oggi.

Giorgia Rossi è la padrona di casa perfetta, in grado di coniugare informazione brillante al rigore narrativo, ma non è sola: con lei c’è una squadra che lavora all’unisono, e che vi presenterà i volti segreti di tanti altri campioni. Grazie alla collaborazione tra WPP Media Plus e Nexting, che insieme hanno dato vita a Motion Enterteinment, il linguaggio visivo del programma rompe gli schemi del classico talk sportivo.

L’appuntamento è fissato: tutti i venerdì Giorgia’s secret sarà l’antipasto perfetto per le portate del ricco finale di stagione in Serie A.