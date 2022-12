Foggia-Catanzaro oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2022/2023

Ecco le informazioni relative a Foggia-Catanzaro, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C 2022/2023: ecco il canale, l’orario e la diretta streaming della sfida. I rossoneri, considerati gli alti e bassi dimostrati finora in campionato, vogliono ottenere un importante successo per provare ad arrivare fino in fondo alla competizione. La capolista del girone C, però, sembra essere imbattibile e vorrebbe puntare ad una incredibile doppietta con promozione in Serie B e conquista della Coppa. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 14:30 di mercoledì 7 dicembre, la diretta streaming sarà trasmessa su Eleven Sports.

