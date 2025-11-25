Da giovedì 27 a domenica 30 novembre riflettori sul GP del Qatar, penultima gara del 2025. In parallelo, il Rally Arabia Saudita chiude la stagione del WRC con Ogier, Evans e Rovanperä ancora in corsa per il titolo.

La Formula 1 entra nella fase più calda della stagione 2025 e lo fa con un weekend da dentro o fuori. Da giovedì 27 a domenica 30 novembre, Sky e NOW trasmettono in diretta esclusiva il Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Mondiale e ultimo appuntamento dell’anno con la Sprint Race.

La lotta iridata tra Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen potrebbe trovare qui il suo epilogo: ogni punto può risultare decisivo, con le qualifiche Sprint di venerdì e la gara di domenica pronte a indirizzare il destino del campionato.

L’evento sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con la copertura integrale già dalla conferenza piloti di giovedì alle 15.30. Venerdì spazio all’unica sessione di prove libere alle 14.30, seguita alle 18.30 dalle qualifiche Sprint. Sabato riflettori sulla Sprint Race delle 15 e sulle qualifiche del Gran Premio alle 19. La gara scatterà domenica alle 17, accompagnata dal ricco pre e post gara firmato Sky.

In cabina di commento Carlo Vanzini e Marc Gené, con analisi tecniche di Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Approfondimenti con Davide Camicioli e Vicky Piria, collegamenti dai box con Mara Sangiorgio e il consueto appuntamento serale con Race Anatomy guidato da Fabio Tavelli.

WRC: ultimo round in Arabia Saudita

Il weekend motoristico si completa con il gran finale del WRC, che chiude la stagione con il Rally Arabia Saudita. La sfida al titolo è ancora apertissima tra Sébastien Ogier, Elfyn Evans e un Kalle Rovanperä ancora matematicamente in gioco.

Gli appuntamenti saranno visibili tra Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e NOW: la prima TV Stage va in onda mercoledì 26 novembre alle 18.30, seguita dalle prove di venerdì mattina e pomeriggio e dalle ultime due speciali del sabato, tra cui la decisiva Powerstage delle 11 su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Copertura continua anche su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social ufficiali.

PROGRAMMI COMPLETI

F1 – GP del Qatar (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, NOW)

Giovedì 27 novembre

• 15:30 – Conferenza Piloti

• 19:30 – Paddock Live Pit Walk

Venerdì 28 novembre

• 12:00 – F2 Prove Libere

• 14:15 – Paddock Live

• 14:30 – F1 Prove Libere 1

• 17:05 – F2 Qualifiche

• 18:30 – F1 Qualifiche Sprint

• 20:00 – Paddock Live Show

Sabato 29 novembre

• 15:00 – F1 Sprint

• 17:15 – F2 Sprint Race

• 19:00 – F1 Qualifiche

• 20:45 – Paddock Live Show

Domenica 30 novembre

• 12:55 – F2 Feature Race

• 17:00 – F1 GP del Qatar

• 20:15 – Race Anatomy

WRC – Rally Arabia Saudita (Sky Sport Uno, Arena, Max, NOW)

Mercoledì 26 novembre

• 18:30 – TV Live Stage 1

Venerdì 28 novembre

• 8:30 – TV Live Stage 2

• 14:00 – TV Live Stage 3

Sabato 29 novembre

• 7:00 – TV Live Stage 4

• 11:00 – Powerstage conclusiva