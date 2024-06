Errani/Paolini-Gauff/Siniakova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Errani/Paolini affronteranno Gauff/Siniakova nella finale del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Dieci vittorie consecutive per le azzurre, che dopo il titolo conquistato a Roma sono ad un solo successo dal trionfo più prestigioso come coppia. Nonostante le fatiche in singolare di Jasmine, le due sono riuscite ad approdare all’atto conclusivo, superando in rimonta Kostyuk/Ruse. Vittoria da un set sotto anche per Gauff/Siniakova, due grandi interpreti della specialità che potranno dare del grande filo da torcere all’italiane. Sognare però si può e Jasmine e Sara lo faranno senz’altro, tentando di concludere il torneo in bellezza e regalarsi anche la top 10 nel ranking.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Errani/Paolini e Gauff/Siniakova scenderanno in campo domenica 9 giugno, alle ore 11:30 sullo Chatrier. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 (canali 210 di Sky): disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale di doppio, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.