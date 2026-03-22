Domenica di sport in TV: il programma del 22 marzo e dove vedere le gare

Oggi, domenica 22 marzo, il palinsesto sportivo sarà estremamente ricco e variegato, con eventi in diretta fin dalle prime ore del mattino.
Dal tennis alla MotoGP, passando per l’atletica ed ovviamente il calcio
Grande domenica di sport per gli appassionati che potranno seguire diverse competizioni importanti divise tra discipline invernali, motori, tennis e calcio, basket e curling con appuntamenti distribuiti lungo tutta la giornata e trasmessi su numerose piattaforme.
Domina ovviamente la Serie A, con diverse partite importanti, a partire dal lunch match delle 12.30. Gare importanti che coinvolgono squadre impegnate nella lotta e per le posizioni europee. Chiuderà in serata il posticipo Fiorentina-Inter, fondamentale per i nerazzurri che vogliono mantenere a debita distanza Milan e Napoli.
Uno dei poli principali dell’attenzione è rappresentato dai tornei in corso negli Stati Uniti, ovvero l’ATP Masters 1000 di Miami e il WTA 1000 di Miami. Oggi scendono in campo diversi protagonisti italiani, tra cui Matteo Berrettini, impegnato in un match importante per il passaggio del turno, e Jasmine Paolini, chiamata a una sfida impegnativa contro Jelena Ostapenko.
Grande spazio anche ai motori con il Gran Premio del Brasile MotoGP, che entra nel vivo con la gara domenicale dopo le emozioni della Sprint. Il programma è particolarmente intenso, includendo warm up, gare delle classi inferiori e persino qualifiche straordinarie della Moto2, prima della gara della classe regina prevista per le 19.00.
Accanto a questi eventi principali, il calendario propone anche competizioni di “nicchia” come sci alpino, biathlon, atletica indoor, snowboard, basket, volley e motocross senza dimenticare la finale Mondiale di curling che non prevede però l’Italia. Un mix che vedrà impegnati tanti italiani.
Il programma e gli orari di oggi: dove vedere tutte le gare
Di seguito trovi la tabella completa con tutti gli eventi in programma oggi e le relative piattaforme di trasmissione.
|Orario
|Evento
|Dove vederlo
|08:30
|Salto con gli sci Vikersund qualificazioni femminile
|Nessuna copertura
|09:30
|Salto con gli sci Vikersund gara femminile
|Discovery+, DAZN, Eurosport 2
|10:05
|Atletica Mondiali indoor sessione mattutina
|Rai Sport, Sky Sport, NOW
|10:45
|Sci alpino Kvitfjell superG femminile
|Rai 2, DAZN, Eurosport 1
|12:15
|Motocross GP Andalucia MX2 gara 1
|MXGP TV, Discovery+
|12:20
|Sci alpinismo Val Martello sprint
|ISMF TV
|12:30
|Sci alpino Kvitfjell superG maschile
|Rai 2, DAZN, Eurosport 1
|12:30
|Como-Pisa Serie A
|DAZN
|12:30
|Fiorentina-Parma Serie A femminile
|DAZN
|13:15
|Motocross MXGP gara 1
|MXGP TV, Discovery+
|13:40
|Moto2 GP Brasile Q1
|Sky Sport, NOW
|13:45
|Biathlon Oslo mass start femminile
|Discovery+, DAZN
|14:05
|Moto2 GP Brasile Q2
|Sky Sport, NOW
|14:40
|MotoGP Brasile warm up
|Sky Sport
|15:00
|Volley Milano-Scandicci
|Rai Sport, VBTV
|15:00
|Snowboard Winterberg PSL
|Discovery+, Rai Play
|15:00
|Atalanta-Verona Serie A
|DAZN
|15:00
|Bologna-Lazio Serie A
|DAZN
|15:00
|Ternana-Sassuolo Serie A femminile
|DAZN
|15:10
|Motocross MX2 gara 2
|MXGP TV, Rai Play
|15:45
|Biathlon Oslo mass start maschile
|Discovery+, DAZN
|15:45
|Salto con gli sci qualificazioni maschile
|Discovery+
|16:00
|Tennis ATP Miami (Berrettini)
|Sky Sport, Tennis TV
|16:00
|Tennis WTA Miami (Paolini)
|SuperTennis, Sky Sport
|16:00
|Moto3 GP Brasile gara
|Sky Sport, TV8
|16:00
|Basket Milano-Sassari
|Sky Sport, NOW
|16:00
|Curling mondiale bronzo
|The Curling Channel
|16:10
|Motocross MXGP gara 2
|MXGP TV
|16:30
|Sci freestyle skicross
|Discovery+, Rai Play
|17:00
|Basket Trieste-Venezia
|LBA TV
|17:15
|Moto2 GP Brasile gara
|Sky Sport, TV8
|17:15
|Salto con gli sci gara maschile
|DAZN, Eurosport
|17:30
|Sci di fondo Lake Placid maschile
|Discovery+, DAZN
|17:30
|Basket Tortona-Cantù
|LBA TV
|17:40
|Atletica Mondiali indoor sessione serale
|Rai Sport, Sky Sport
|18:00
|Volley Piacenza-Modena
|DAZN, VBTV
|18:00
|Basket Trento-Brescia
|LBA TV
|18:00
|Roma-Lecce Serie A
|DAZN, Sky Sport
|18:00
|Milan-Como Serie A femminile
|DAZN
|18:15
|Basket Napoli-Varese
|LBA TV
|18:30
|Basket Treviso-Cremona
|LBA TV
|19:00
|MotoGP GP Brasile gara
|Sky Sport, TV8
|19:30
|Sci di fondo Lake Placid femminile
|Discovery+, DAZN
|19:30
|Basket Reggio Emilia-Virtus Bologna
|Sky Sport
|20:45
|Fiorentina-Inter Serie A
|DAZN
|22:00
|Curling mondiale finale
|Discovery+, The Curling Channel