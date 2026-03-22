Domenica di sport in TV: il programma del 22 marzo e dove vedere le gare

Oggi, domenica 22 marzo, il palinsesto sportivo sarà estremamente ricco e variegato, con eventi in diretta fin dalle prime ore del mattino.

Dal tennis alla MotoGP, passando per l’atletica ed ovviamente il calcio

Grande domenica di sport per gli appassionati che potranno seguire diverse competizioni importanti divise tra discipline invernali, motori, tennis e calcio, basket e curling con appuntamenti distribuiti lungo tutta la giornata e trasmessi su numerose piattaforme.

Domina ovviamente la Serie A, con diverse partite importanti, a partire dal lunch match delle 12.30. Gare importanti che coinvolgono squadre impegnate nella lotta e per le posizioni europee. Chiuderà in serata il posticipo Fiorentina-Inter, fondamentale per i nerazzurri che vogliono mantenere a debita distanza Milan e Napoli.

Uno dei poli principali dell’attenzione è rappresentato dai tornei in corso negli Stati Uniti, ovvero l’ATP Masters 1000 di Miami e il WTA 1000 di Miami. Oggi scendono in campo diversi protagonisti italiani, tra cui Matteo Berrettini, impegnato in un match importante per il passaggio del turno, e Jasmine Paolini, chiamata a una sfida impegnativa contro Jelena Ostapenko.

Grande spazio anche ai motori con il Gran Premio del Brasile MotoGP, che entra nel vivo con la gara domenicale dopo le emozioni della Sprint. Il programma è particolarmente intenso, includendo warm up, gare delle classi inferiori e persino qualifiche straordinarie della Moto2, prima della gara della classe regina prevista per le 19.00.

Accanto a questi eventi principali, il calendario propone anche competizioni di “nicchia” come sci alpino, biathlon, atletica indoor, snowboard, basket, volley e motocross senza dimenticare la finale Mondiale di curling che non prevede però l’Italia. Un mix che vedrà impegnati tanti italiani.

Il programma e gli orari di oggi: dove vedere tutte le gare

Di seguito trovi la tabella completa con tutti gli eventi in programma oggi e le relative piattaforme di trasmissione.

Orario Evento Dove vederlo 08:30 Salto con gli sci Vikersund qualificazioni femminile Nessuna copertura 09:30 Salto con gli sci Vikersund gara femminile Discovery+, DAZN, Eurosport 2 10:05 Atletica Mondiali indoor sessione mattutina Rai Sport, Sky Sport, NOW 10:45 Sci alpino Kvitfjell superG femminile Rai 2, DAZN, Eurosport 1 12:15 Motocross GP Andalucia MX2 gara 1 MXGP TV, Discovery+ 12:20 Sci alpinismo Val Martello sprint ISMF TV 12:30 Sci alpino Kvitfjell superG maschile Rai 2, DAZN, Eurosport 1 12:30 Como-Pisa Serie A DAZN 12:30 Fiorentina-Parma Serie A femminile DAZN 13:15 Motocross MXGP gara 1 MXGP TV, Discovery+ 13:40 Moto2 GP Brasile Q1 Sky Sport, NOW 13:45 Biathlon Oslo mass start femminile Discovery+, DAZN 14:05 Moto2 GP Brasile Q2 Sky Sport, NOW 14:40 MotoGP Brasile warm up Sky Sport 15:00 Volley Milano-Scandicci Rai Sport, VBTV 15:00 Snowboard Winterberg PSL Discovery+, Rai Play 15:00 Atalanta-Verona Serie A DAZN 15:00 Bologna-Lazio Serie A DAZN 15:00 Ternana-Sassuolo Serie A femminile DAZN 15:10 Motocross MX2 gara 2 MXGP TV, Rai Play 15:45 Biathlon Oslo mass start maschile Discovery+, DAZN 15:45 Salto con gli sci qualificazioni maschile Discovery+ 16:00 Tennis ATP Miami (Berrettini) Sky Sport, Tennis TV 16:00 Tennis WTA Miami (Paolini) SuperTennis, Sky Sport 16:00 Moto3 GP Brasile gara Sky Sport, TV8 16:00 Basket Milano-Sassari Sky Sport, NOW 16:00 Curling mondiale bronzo The Curling Channel 16:10 Motocross MXGP gara 2 MXGP TV 16:30 Sci freestyle skicross Discovery+, Rai Play 17:00 Basket Trieste-Venezia LBA TV 17:15 Moto2 GP Brasile gara Sky Sport, TV8 17:15 Salto con gli sci gara maschile DAZN, Eurosport 17:30 Sci di fondo Lake Placid maschile Discovery+, DAZN 17:30 Basket Tortona-Cantù LBA TV 17:40 Atletica Mondiali indoor sessione serale Rai Sport, Sky Sport 18:00 Volley Piacenza-Modena DAZN, VBTV 18:00 Basket Trento-Brescia LBA TV 18:00 Roma-Lecce Serie A DAZN, Sky Sport 18:00 Milan-Como Serie A femminile DAZN 18:15 Basket Napoli-Varese LBA TV 18:30 Basket Treviso-Cremona LBA TV 19:00 MotoGP GP Brasile gara Sky Sport, TV8 19:30 Sci di fondo Lake Placid femminile Discovery+, DAZN 19:30 Basket Reggio Emilia-Virtus Bologna Sky Sport 20:45 Fiorentina-Inter Serie A DAZN 22:00 Curling mondiale finale Discovery+, The Curling Channel

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it