Di Canio Premier Special, terzo episodio: “I testa a testa da titolo” su Sky e NOW da venerdì 10 aprile

La produzione originale Sky Sport racconta la sfida tra Arsenal e Manchester City per il titolo 2025-26 e ripercorre le più grandi rivalità nella storia recente della Premier League. In onda venerdì su Sky Sport Calcio alle 19:30 e su Sky Sport Uno alle 20 e alle 22:30

Torna su Sky Sport e in streaming su NOW il Di Canio Premier Special. Il terzo episodio stagionale, intitolato “I testa a testa da titolo”, è in onda da venerdì 10 aprile e sarà disponibile anche on demand. Al centro del racconto di Paolo Di Canio la battaglia in corso tra Arsenal e Manchester City per la conquista della Premier League 2025-26, inserita nel contesto delle più grandi rivalità al trono di Campione d’Inghilterra della storia recente.