Di Canio Premier Special, terzo episodio: “I testa a testa da titolo” su Sky e NOW da venerdì 10 aprile

La produzione originale Sky Sport racconta la sfida tra Arsenal e Manchester City per il titolo 2025-26 e ripercorre le più grandi rivalità nella storia recente della Premier League. In onda venerdì su Sky Sport Calcio alle 19:30 e su Sky Sport Uno alle 20 e alle 22:30
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Un viaggio tra le grandi rivalità della Premier
Il nuovo episodio della produzione originale firmata Sky Sport esplora le tante occasioni in cui due squadre si sono contese il titolo a distanza, cercando di sfruttare ogni passo falso dell’avversaria. Non è una situazione inedita per il Manchester City, dominatore degli ultimi quindici anni con otto titoli conquistati tra il 2012 e il 2024 sotto la guida di Roberto Mancini, Manuel Pellegrini e poi Pep Guardiola. Ma i Citizens hanno sempre trovato avversarie all’altezza: dallo stesso Arsenal nella stagione 2023-24 al Liverpool, che nel 2019 perse lo scontro diretto del 3 gennaio — complice il celebre salvataggio sulla linea di John Stones — prima di cedere il passo alla rimonta dei Citizens, capaci di chiudere quella stagione con 14 vittorie consecutive.
Il racconto di Di Canio abbraccia anche due memorabili duelli degli anni Novanta con protagonista il Manchester United, vincente contro il Blackburn Rovers e sconfitto dal Newcastle United. Spazio anche a una curiosità storica: fino alla stagione 1975-76 il titolo non veniva assegnato in base alla differenza reti, bensì al quoziente reti — gol fatti diviso gol subiti — con esiti a volte davvero sorprendenti.
Il finale di stagione da non perdere su Sky
L’ultima e decisiva fase della Premier League 2025-26 sarà tutta da seguire su Sky: si parte da Chelsea-Manchester City domenica 12 aprile alle 17:30, per proseguire con lo showdown diretto tra Manchester City e Arsenal domenica 19 aprile alle 17:30. A seguire Arsenal-Newcastle (con Sandro Tonali) sabato 25 aprile alle 18:30, Everton-Manchester City nel monday night del 4 maggio alle 21:00 e tanti altri incroci che decideranno il campione d’Inghilterra.
Il programma completo del Di Canio Premier Special
Venerdì 10 aprile Sky Sport Calcio e NOW — ore 19:30 Sky Sport Uno e NOW — ore 20:00 e ore 22:30
Sabato 11 aprile Sky Sport Calcio e NOW — ore 16:30, ore 19:30 e a mezzanotte Sky Sport Uno e NOW — ore 13:00 e ore 17:30
Domenica 12 aprile Sky Sport Calcio e NOW — ore 12:00, ore 16:30 e ore 00:30 Sky Sport Uno e NOW — ore 12:30 e ore 19:30