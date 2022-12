Cosenza-Perugia in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Cosenza-Perugia, match del San Vito Marulla valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa sono reduci dal pareggio del Tombolato contro il Cittadella e sperano di tornare al successo per dare una svolta alla loro stagione. Gli umbri, dal canto loro, sono galvanizzati per il successo ottenuto contro il Genoa e sperano di dare seguito ai risultati per lasciare l’ultimo posto della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

