Le coppe europee tornano su Sky e NOW: da martedì 25 a giovedì 27 novembre tre giorni di grande calcio
Tre serate consecutive di calcio europeo nella Casa dello Sport di Sky: 17 match di Champions League e 36 sfide di Europa e Conference League, tutti da seguire anche con Diretta Gol. Juventus, Napoli, Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina protagoniste in campo.
Tre giorni di grande calcio europeo nella Casa dello Sport di Sky. Da martedì 25 a giovedì 27 novembre, Champions League, Europa League e Conference League tornano protagoniste con una programmazione ricchissima: oltre 50 partite live, approfondimenti pre e post gara e Diretta Gol per seguire tutto in contemporanea.
La quinta giornata della UEFA Champions League 2025/2026 si articola tra martedì e mercoledì, mentre giovedì spazio alla quinta giornata della UEFA Europa League e al quarto turno della UEFA Conference League, tutte trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Protagoniste anche le italiane:
Juventus, Napoli e Atalanta in Champions League;
Roma e Bologna in Europa League;
Fiorentina in Conference League.
Ogni serata sarà accompagnata dagli studi di approfondimento Champions League Show e Studio Europa e Conference League, con analisi, collegamenti dagli stadi e commenti dei top talent di Sky Sport.
PROGRAMMA COMPLETO – TUTTE LE PARTITE
MARTEDÌ 25 NOVEMBRE – CHAMPIONS LEAGUE
Ore 18.45
DIRETTA GOL – Sky Sport Uno / 251
Ajax–Benfica – Sky Sport Max / 254
Galatasaray–Union Saint-Gilloise – Sky Sport 255
Ore 21.00
DIRETTA GOL – Sky Sport Max / 251
Bodoe Glimt–Juventus – Sky Sport Uno / 252
Napoli–Qarabag – Sky Sport Calcio / 253 / 4K
Chelsea–Barcellona – Sky Sport 254
Manchester City–Bayer Leverkusen – Sky Sport 255
Olympique Marsiglia–Newcastle – Sky Sport 256
Borussia Dortmund–Villarreal – Sky Sport 257
Slavia Praga–Athletic Bilbao – Sky Sport 258
MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE – CHAMPIONS LEAGUE
Ore 18.45
DIRETTA GOL – Sky Sport Uno / 251
Copenaghen–Kairat Almaty – Sky Sport Max / 253
Pafos–Monaco – Sky Sport 254
Ore 21.00
DIRETTA GOL – Sky Sport Calcio / 251
Eintracht Francoforte–Atalanta – Sky Sport Uno / 252
Arsenal–Bayern Monaco – Sky Sport Max / 253
PSG–Tottenham – Sky Sport 254
Liverpool–PSV – Sky Sport 255
Olympiacos–Real Madrid – Sky Sport 256
Sporting Lisbona–Club Brugge – Sky Sport 257
GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE – EUROPA LEAGUE & CONFERENCE LEAGUE
UEFA EUROPA LEAGUE – Quinta giornata
Ore 18.45
Roma–Midtjylland – Sky Sport Uno / 252 / 4K
Aston Villa–Young Boys – Sky Sport Max / 253
Viktoria Plzen–Friburgo – Sky Sport Mix / 254
Porto–Nizza – Sky Sport 255
DIRETTA GOL (Fenerbahce–Ferencvaros, Feyenoord–Celtic, Lille–Dinamo Zagabria, PAOK–Brann, Ludogorets–Celta Vigo) – Sky Sport Calcio / 251
Ore 21.00
Bologna–Salisburgo – Sky Sport Uno / 252 / 4K
Nottingham Forest–Malmoe – Sky Sport Mix / 254
Maccabi Tel Aviv–Lione – Sky Sport 255
Rangers–Braga – Sky Sport 256
DIRETTA GOL (Stella Rossa–Steaua, Go Ahead Eagles–Stoccarda, Genk–Basilea, Panathinaikos–Sturm Graz, Betis–Utrecht) – Sky Sport Max / 251
UEFA CONFERENCE LEAGUE – Quarta giornata
Ore 18.45
DIRETTA GOL (AZ–Shelbourne, Hamrun Spartans–Lincoln, Zrinjski–Häcken, Lech Poznan–Losanna, Omonia–Dinamo Kiev, Rakow–Rapid Vienna, Sigma Olomouc–Celje, U Craiova–Mainz, Slovan Bratislava–Rayo Vallecano) – Sky Sport Calcio / 251
Ore 21.00
Fiorentina–AEK Atene – Sky Sport Calcio / 253
DIRETTA GOL (Breidablik–Samsunspor, Drita–Shkendija, Rijeka–Larnaca, Jagiellonia–Kuopio, Legia Varsavia–Sparta Praga, Strasburgo–Crystal Palace, Shamrock Rovers–Shakhtar Donetsk) – Sky Sport Max / 251