Champions, Europa e Conference League su Sky e NOW: 23 partite dal 17 al 19 marzo

Settimana europea di fuoco: il ritorno degli ottavi di finale della Champions League martedì e mercoledì (con Manchester City-Real Madrid e Chelsea-PSG), poi Europa e Conference League mercoledì e giovedì con le italiane protagoniste. Studi pre e postpartita con Capello, Del Piero, Boban, Florenzi e Bergomi.

Tre giorni di grande calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Dal 17 al 19 marzo vanno in scena i ritorni degli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League: 23 partite in totale, con le italiane protagoniste su tutti i fronti. Sky trasmette 185 delle 203 partite di Champions League in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026, mentre Europa e Conference League sono interamente in esclusiva sulla piattaforma.

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Champions League: sette partite tra martedì e mercoledì

Il programma degli ottavi di ritorno di Champions League si apre martedì 17 marzo alle 18.45 con Sporting Lisbona-Bodoe Glimt su Sky Sport Uno e Sky Sport 255 (telecronaca Federico Botti). Alle 21 grande serata con tre gare in contemporanea seguite anche da Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251: Manchester City-Real Madrid su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 (telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani, inviata Giorgia Cenni, Diretta Gol Antonio Nucera); Chelsea-PSG su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 (telecronaca Riccardo Gentile, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Dario Massara); Arsenal-Bayer Leverkusen su Sky Sport Max e Sky Sport 254 (telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Daniele Barone).

Mercoledì 18 marzo alle 18.45 spazio a Barcellona-Newcastle su Sky Sport Uno e Sky Sport 254 (telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi). Alle 21 due sfide in contemporanea con Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251: Liverpool-Galatasaray su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 (telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano) e Tottenham-Atletico Madrid su Sky Sport Mix e Sky Sport 253 (telecronaca Nicola Roggero, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Davide Polizzi). Sempre mercoledì alle 21, Bayern Monaco-Atalanta è in esclusiva su Prime Video: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno seguire il match attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match di Champions League saranno disponibili integralmente su Sky Business grazie all’accordo con Amazon Prime Video.

Gli studi Champions League Show vedranno alla conduzione Federica Masolin con Mario Giunta alle news e Paolo Condò e Fabio Capello in studio. Martedì ospiti Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio; mercoledì Costacurta, Alessandro Del Piero e Zvonimir Boban. A seguire After Party e, all’1, Goleador Europe con Martina Quaranta.

Europa League: da Braga-Ferencváros al derby Roma-Bologna

In Europa League il programma prende il via mercoledì 18 marzo alle 16.30 con Braga-Ferencváros su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 (telecronaca Elia Faggion).

Giovedì 19 marzo alle 18.45 tre gare con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251: Midtjylland-Nottingham Forest su Sky Sport 257 (telecronaca Andrea Menon, commento Nicolò Ramella); Olympique Lione-Celta Vigo su Sky Sport 258 (telecronaca Biagio Marco Liccardo, Diretta Gol Paolo Redi); Friburgo-Genk su Sky Sport 259 (telecronaca Matteo Occhiuto, Diretta Gol Matteo Marceddu). Alle 21 l’evento della serata: il derby italiano Roma-Bologna su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Gianluca Di Marzio, Paolo Assogna e Marco Nosotti, Diretta Gol Riccardo Gentile). In contemporanea anche Aston Villa-Lille su Sky Sport Max e Sky Sport 254 (telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Paolo Ciarravano); Porto-Stoccarda su Sky Sport Mix e Sky Sport 255 (telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Zanon); Betis Siviglia-Panathinaikos su Sky Sport 256 (telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Antonio Nucera).

Conference League: Fiorentina a Częstochowa

In Conference League giovedì 19 marzo alle 18.45 la Fiorentina di Paolo Vanoli sfida fuori casa il Raków Częstochowa su Sky Sport Uno e Sky Sport 253 (telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Daniele Barone). Sempre alle 18.45 con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251: AEK Atene-Celje, Mainz-Sigma Olomouc e AEK Larnaca-Crystal Palace. Alle 21, sempre con Diretta Gol: Sparta Praga-AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk-Lech Poznan, Rayo Vallecano-Samsunspor e Strasburgo-Rijeka.

Gli studi di Europa e Conference League sono affidati a Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi, Alessandro Florenzi e Vittoria Orlando. Alle 23.30 After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Stefano Borghi, Federico Zancan, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta.