Da domani prende ufficialmente il via la CEV Champions League femminile: Novara, Conegliano, Milano e Scandicci in campo tra martedì e giovedì, tutte in diretta su Sky Sport Arena, NOW e con aggiornamenti completi su skysport.it.

La grande pallavolo europea torna protagonista su Sky e in streaming su NOW.

Da domani, martedì 25 novembre, scatterà la prima giornata della Regular Season della CEV Champions League femminile 2025/2026, con tutte e quattro le squadre italiane impegnate in tre giorni consecutivi e tutte in diretta su Sky Sport Arena.

Si parte alle 18 di martedì con PGE Budowani Lodz – Igor Gorgonzola Novara, match che aprirà il programma della competizione. A seguire, alle 20.30, spazio all’esordio europeo dell’Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano, che affronterà lo Zeren Ankara.

Mercoledì 26 novembre toccherà alla Numia Vero Volley Milano, impegnata alle 20 contro le greche dell’Olympiacos Pireo.

Giovedì 27 novembre chiuderà la settimana europea la Savino Del Bene Scandicci, che ospiterà l’Alba Blaj sempre alle 20.

Come di consueto, oltre alle dirette TV, l’intera Champions sarà seguita in tempo reale su skysport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali, con risultati, classifiche, approfondimenti e highlights.

Programmazione completa – 1ª giornata CEV Champions League femminile

Martedì 25 novembre

18.00 – Sky Sport Arena / NOW

PGE Budowani Lodz – Igor Gorgonzola Novara

Telecronaca: Giovanni Cristiano

20.30 – Sky Sport Arena / NOW

Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano – Zeren Ankara

Telecronaca: Rudi Palermo, Francesca Piccinini

Mercoledì 26 novembre

20.00 – Sky Sport Arena / NOW

Numia Vero Volley Milano – Olympiacos Pireo

Telecronaca: Stefano Locatelli, Rachele Sangiuliano

Giovedì 27 novembre