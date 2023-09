Catania-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catania-Picerno, match del Massimino valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra siciliana, dopo aver battuto il Crotone all’esordio, ha avuto un turno di riposo e ora vuole portare a casa i tre punti davanti ai propri tifosi. La formazione ospite, invece, spera di ripetere il grande campionato disputato nella passata stagione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

