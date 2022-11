Calendario amichevoli Roma sosta invernale: programma, orari e diretta tv

La Roma vola in Giappone per la sosta invernale. Con soli quattro giocatori (Dybala, Rui Patricio, Zalewski e Vina) al Mondiale, Josè Mourinho può praticamente contare sull’intera rosa a disposizione, eccetto Wijnaldum, alle prese con il recupero dall’infortunio. La tournée giapponese prevede due sole amichevoli per Pellegrini e compagni. Il 25 novembre test contro il Nagoya Grampus al Toyota Stadium. Non uno stadio a caso, il gruppo Toyota è il nuovo main global partner della società giallorossa, in virtù anche dei rapporti con il Friedkin Group che di Toyota è rivenditore in diversi stadi Usa. Il 28 novembre, stavolta al National Stadium di Tokyo, spazio alla partita contro lo Yokohama Marinos. Aspettando il primo acquisto Solbakken, la Roma si prepara con la rosa di questo inizio di stagione con luci e ombre. Mourinho chiede di più ai suoi giocatori e spera in un salto di qualità. Diretta su Dazn

Calendario amichevoli Roma e diretta tv

Venerdì 25 novembre

Ore 11:30, Nagoya Grampus-Roma (Toyota Stadium, Dazn)

Lunedì 28 novembre

Ore 11:30, Yokohama Marinos-Roma (National Stadium, Dazn)